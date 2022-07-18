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    Somali’de intihar saldırısı

    Orta Şabelle bölgesine bağlı Cevher kentinde, bakanlar ve milletvekillerinin bulunduğu otelin hedef alındığı intihar saldırısında 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
    • 18.07.2022 - 01:36
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    Somali’de intihar saldırısı

    Somali Emniyet yetkilileri, bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, Hirşabelle eyaleti Sağlık Bakanı Abdi Muallim dahil en az 14 kişinin yaralandığını aktardı.

    Bomba yüklü araçla saldırı

    AA muhabirine konuşan bir polis yetkilisi, intihar eylemcisinin Nur Dor isimli otelin yakınında bomba yüklü aracı infilak ettirdiğini bildirdi.

    Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre ise saldırıyı kınadı ve kurbanların ailelerine taziyelerini iletti.

    Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

    Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

    Somali’de intihar saldırısı #1

    Somali’de intihar saldırısı #2


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