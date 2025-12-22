Abone ol: Google News

AB, 2 Rus yargı mensubuna yaptırım kararı aldı

Avrupa Birliği, Rus bir savcı ve bir hakim hakkında "insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 22.12.2025 16:52
  • Avrupa Birliği, Rus savcı Lyudmila Balandina ve hakim Dmitriy Gordeyev'e insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım kararı aldı.
  • Yaptırımlar, mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağını içeriyor.
  • AB, Rusya'daki insan hakları durumunun kötüleşmesinden endişe duyduğunu belirtti.

Rusya'ya karşı net pozisyon alan Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ile savaşın gayrimeşru olduğunu iddia ederken Rus yönetimini de sık sık insan hakkı ihlalleriyle suçluyor. 

AB Konseyi'nden yapılan bir açıklamada, Rusya'da görevli hakim Dmitriy Gordeyev ve savcı Lyudmila Balandina'nın "insan hakları ihlalleri, sivil toplum ile muhalefete yönelik baskılar ve hukukun üstünlüğünün zayıflamasından" sorumlu olduğu öne sürüldü. 

VARLIKLARI DONDURULDU

Açıklamada, bu gerekçelerle Gordeev ve Balandina'ya yönelik yaptırım kararı alındığı belirtilerek, yaptırımların mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağını içerdiği kaydedildi. 

RUSYA'DA İNSAN HAKLARININ KÖTÜYE GİTTİĞİ İDDİASI

Ayrıca açıklamada, Rusya'da "insan hakları durumunun giderek kötüleşmesinden" derin endişe duyulduğu belirtildi.

