AB, 2 Rus yargı mensubuna yaptırım kararı aldı

Rusya'ya karşı net pozisyon alan Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ile savaşın gayrimeşru olduğunu iddia ederken Rus yönetimini de sık sık insan hakkı ihlalleriyle suçluyor.

AB Konseyi'nden yapılan bir açıklamada, Rusya'da görevli hakim Dmitriy Gordeyev ve savcı Lyudmila Balandina'nın "insan hakları ihlalleri, sivil toplum ile muhalefete yönelik baskılar ve hukukun üstünlüğünün zayıflamasından" sorumlu olduğu öne sürüldü.

VARLIKLARI DONDURULDU

Açıklamada, bu gerekçelerle Gordeev ve Balandina'ya yönelik yaptırım kararı alındığı belirtilerek, yaptırımların mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağını içerdiği kaydedildi.

RUSYA'DA İNSAN HAKLARININ KÖTÜYE GİTTİĞİ İDDİASI

Ayrıca açıklamada, Rusya'da "insan hakları durumunun giderek kötüleşmesinden" derin endişe duyulduğu belirtildi.