Ukrayna, sıkıyönetimde seçime gidebilmek için parlamentoda grup oluşturacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2022'de Ukrayna ve Rusya arasında savaş çıktığından beri seçime gitmeyen Ukrayna'nın demokrasisi, eleştirilerin hedefi olmuştu.

Yakın zamanda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin seçime gitme ihtimallerini dile getirmesiyle ilk adım atılmış oldu.

Ukrayna Parlamentosunda iktidardaki "Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi"nin Fraksiyon Başkanı David Arakhamia, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, savaşın sürdüğü ülkede "olası" devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesine yönelik görüşmelerin gerçekleştirileceğini belirtti.

PARLAMENTODA GRUP KURULACAK

Arakhamia, mesajında, "Ukrayna’da sıkıyönetim döneminde devlet başkanlığı seçimlerinin yapılması olasılığını hızlı bir şekilde ele almak üzere" parlamentoda bir "çalışma grubu" oluşturulacağını kaydetti.

Söz konusu grubun yapacağı görüşmelere Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu ile parlamento ve hükümetten yetkililerin katılacağını belirten Arakhamia, "Toplantının tarih ve saati yakında duyurulacak. Medya temsilcileri de davet edilecek." ifadelerini kullandı.

TRUMP ÇAĞRI YAPMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'da "uzun zamandır" seçimlerin yapılmadığına dikkati çekerek, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'ye devlet başkanlığı seçimini yapma çağrısında bulunmuştu.

ZELENSKY'NİN TRUMP'A CEVABI

Zelensky ise 10 Aralık'taki açıklamasında, savaş durumunda seçimlerin yapılması için uygun güvenlik ortamının oluşturulması gerektiğini vurgulamıştı.

ABD ve Avrupalı müttefiklerden seçimlerin yapılabilmesi için Ukrayna'da güvenliğin sağlanmasına yönelik yardım talep ettiğini aktaran Zelensky, "Önümüzdeki 60 ila 90 gün içinde Ukrayna seçimleri düzenlemeye hazır olacak. Şahsen bunun için iradem ve hazırlığım var." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle 24 Şubat 2022'de sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurmuştu.