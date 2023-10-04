AB: Ermenistan'ın Roma Statüsü'nü onaylamasından memnunuz Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Erivan yönetiminin attığı adımdan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Borrell, "Henüz bunu yapmamış olan tüm devletlere Roma Statüsü'ne katılma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

ensonhaber.com

Ermenistan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nü onayladı.

Moskova'nın uyarılarına rağmen onaylanan anlaşma, olası bir ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan'da tutuklanması zorunluluğunu getiriyor.

Karar, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan'ın imzasının ardından yürürlüğe girecek.

AB'nin Ermenistan memnuniyeti

Rusya'nın tepki gösterdiği adım, Avrupa Birliği'nde (AB) memnuniyetle karşılandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, UCM'nin, bir bütün olarak uluslararası toplumu ilgilendiren en ciddi suçları soruşturmak ve kovuşturmak için kurulmuş ilk daimi uluslararası mahkeme olduğunu söyledi.

Roma Statüsü çağrısı

Borrell, karardan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek şunları aktardı:

AB, henüz bunu yapmamış olan tüm devletlere Roma Statüsü'ne katılma çağrısında bulunuyor.



Roma Statüsü'ne her katılım, uluslararası toplumu evrensel katılıma daha da yaklaştırıyor ve cezasızlığa son verilmesi ve hesap verebilirlik kültürünün geliştirilmesi yönündeki ortak kararlılığı güçlendiriyor.

"Teşvik etmeyi sürdüreceğiz"

Borrell, AB'nin, uluslararası ortaklarıyla birlikte, Roma Statüsü'nün onaylanması ve uygulanması ve UCM'nin bütünlüğü için çalışmaya ve teşvik etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.