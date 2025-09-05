AB, Google'a rekor ceza verdi: 2,95 milyar euro

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, reklam teknolojisi sektöründe (adtech) AB rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Google'a yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

GOOGLE’A 2,95 MİLYAR EURO CEZA

Açıklamada, Google'ın kendi çevrim içi reklam teknolojisi hizmetlerine rakiplerine karşı iltimas sağlayarak kural ihlalinde bulunduğunun belirlendiği ve bu nedenle firmaya 2,95 milyar euro (3,5 milyon dolar) para cezası verildiği belirtildi.

AB Komisyonunun, Google'a kendi lehine tercih uygulamalarına son verme ve reklam teknolojisi tedarik zincirindeki çıkar çatışmalarını ortadan kaldırma emri gönderdiği de ifade edilen açıklamada, şirketin bu konuda atacağı adımları 60 gün içinde resmen AB'ye bildirmesi gerektiğine işaret edildi.

SORUŞTURMA 2021'DE BAŞLADI

Google'a reklamlar nedeniyle rekabet soruşturmasını 2021'de başlatan AB, 2023'te şirketi dijital reklam faaliyetlerinde rekabet kurallarını ihlal etmekle suçlamıştı.

Google'ın 2014'ten bu yana reklam piyasalarında ve seçiminde kendi hizmetlerinin tercih edilmesi için konumunu kötüye kullandığı ve bunun şirketin sunduğu hizmetlere daha yüksek ücret almasına imkan sağladığını iddia eden AB, bu davranışların piyasada hakim pozisyonun kötüye kullanmasını yasaklayan AB kurallarını ihlal anlamı taşıdığını bildirmişti.

DENETLEME YETKİSİ KOMİSYONDA

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

GOOGLE'A 8 MİLYAR EURONUN ÜZERİNDE CEZA VERİLDİ

AB, Google'a geçmişteki çeşitli rekabet soruşturmaları sonucunda 8 milyar euronun üzerinde para cezası vermişti.

TRUMP KORKUSU CEZAYI ERTELETTİ

Söz konusu para cezasının daha önce açıklanmasının planlandığı, ancak bunun AB-ABD ticari ilişkilerine zarar vereceği gerekçesiyle AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic tarafından engellendiği yönünde haberler çıkmıştı.

AFP'de yer alan haberin başlığı ise, "AB Ticaret Bakanı Trump'ın tehditleri sonrası Google'ın cezasını erteledi" olarak yer almıştı.

Cezanın ertelenmesi, Trump'ın ABD'li teknoloji devlerini dizginlemeye yönelik düzenlemeler nedeniyle Avrupa'yı hedef alacağı tehdidinin ardından geldi.

TRUMP'TAN YENİ TEHDİT

Rekor cezanın ardından konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Apple ve Google gibi Amerikan şirketlerine getirilen cezalar kaldırılmadığı takdirde AB'ye gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

Alphabet'in yan kuruluşu Google'dan, komisyonun kararının "yanlış" olduğunu ve itiraz edecekleri açıklaması yapıldı.

BİR HAFTADA ÜÇÜNCÜ CEZA

Bugün açıklanan ceza ile birlikte bu Google'a bu hafta verilen 3 büyük para cezası oldu.

ABD görülen bir davada Google'a, insanların gizlilik ayarlarını kapatsalar bile akıllı telefon uygulaması üzerinden bilgi toplama devam ettiği gerekçesiyle yaklaşık 425 milyon dolar ceza verildi.

Aynı gün Fransa Veri Koruma Kurumu (CNIL), aldığı kararla Google'ı, internet çerezleriyle ilgili kurallara uymadığı gerekçesiyle 325 milyon euro para cezasına çarptırdı.

Yine bu hafta Washington DC Bölge Mahkemesi, ABD Adalet Bakanlığının Google'ın Chrome'u satmaya zorlanması talebine ilişkin kararını verdi.

Kararda, şirketin Chrome'u elden çıkarmak zorunda kalmayacağı, mahkemenin de nihai kararına Android işletim sisteminin koşullu olarak elden çıkarılmasını dahil etmeyeceği bildirildi.