Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Almanya ziyareti ertelendi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Almanya'nın başkenti Berlin'e 19-20 Ocak'ta gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin ertelendiği bilgisi paylaşıldı.

Başbakanlıktan Alman medyasına yapılan açıklamada, Şara'nın Suriye'deki iç siyasi durum nedeniyle ziyareti ertelediği ifade edildi.

YPG/SDG İLE MÜCADELE

Terör örgütü YPG/SDG'nin ihlallerinin ardından Suriye ordusu, geçen hafta başlattığı askeri operasyonda Suriye'nin doğusu ve kuzeydoğusundaki bölgeleri geri aldı.

ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Şara, YPG/SDG ile kapsamlı bir ateşkes ve entegrasyon anlaşması imzalandığını duyurdu.

Anlaşmaya göre, YPG/SDG unsurları doğuya doğru çekiliyor.

ERTELENEN ZİYARET

Şara, Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Şansölye Friedrich Merz ile bir araya gelecekti.

Şara, ayrıca Alman iş adamlarıyla bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecekti.

Ziyaretin ana gündem maddeleri arasında Almanya'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşü ve Suriye'nin yeniden inşası yer alıyordu.