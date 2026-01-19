Abone ol: Google News

Suriye ordusu Tişrin Barajı için harekete geçti

Suriye ordusu, Münbiç’in güneybatısında YPG/SDG kontrolünde bulunan Tişrin Barajı’nı ele geçirmek amacıyla ilerleyiş başlattı. Bölgedeki örgüt unsurlarının baraj sahasından çekilmeye başladığı bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 19.01.2026 11:26
  • Suriye ordusu, Tişrin Barajı’nı ele geçirmek için Münbiç’in güneybatısında harekete geçti.
  • YPG/SDG unsurlarının baraj sahasından çekildiği ve bölgede sıcak çatışma yaşanmadığı bildirildi.
  • Bölgedeki temkinli bekleyiş devam ediyor.

Suriye'de meşru hükümete dahil olmakta direnen terör örgütü PKK'nın YPG kolu (SDG), bölgedeki etkinliğini giderek yitiriyor.

YENİ HEDEF TİŞRİN BARAJI

Münbiç’te görev yapan AA ekibinin aktardığı bilgilere göre, Suriye ordusu, stratejik öneme sahip Tişrin Barajı’nı kontrol altına almak üzere sahada harekete geçti. Aynı saatlerde YPG/SDG unsurlarının baraj bölgesinden geri çekildiği gözlemlendi.

ŞU ANA KADAR ÇATIŞMA YAŞANMADI

Cephe hattında ilerleyen Suriye ordusu birlikleri ile çekilen örgüt unsurları arasında sabah saatlerinden bu yana herhangi bir sıcak çatışma yaşanmadığı öğrenildi. Bölgede temkinli bir bekleyişin sürdüğü belirtildi.

ÖNCEKİ OPERASYONDA SONUÇ DEĞİŞMEMİŞTİ

Suriye ordusunun, 15 Ocak Perşembe akşamı Tişrin Barajı çevresindeki örgüt noktalarına yönelik başlattığı operasyonda zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanmış, ancak sahadaki askeri pozisyonlarda bir değişiklik olmamıştı.

