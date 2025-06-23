AB Komisyonundan Filistin'e destek: 202 milyon euro yardım yapılacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yazılı açıklama geldi...

Açıklamada, AB Komisyonunun temel hizmetlerin sağlanması için Filistin yönetimine 150 milyon euro, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) 52 milyon euro olmak üzere toplam 202 milyon euroluk yardım paketi açıklandı.

YARDIM PAKETİNİN DETAYLARI

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, Filistin yönetimine 150 milyon avro yardım yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, yardımın memurlar ve sağlık çalışanlarının maaşlarının ödenmesi dahil temel kamu hizmetlerinin sağlanmasında kullanılacağı duyuruldu.

UNRWA'ya ise 52 milyon avro tahsis edildiği belirtilen açıklamada, bu yardımın da Gazze Şeridi, Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki Filistinli mültecilere eğitim ve temel sağlık hizmetleri gibi kritik hizmetlerin sunulmasını destekleyeceği belirtildi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DESTEK

Açıklamada sözlerine yer verilen AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, Birliğin Gazze'deki "feci insani durum" ve Batı Şeria'da koşulların giderek kötüleşmesinden "derin endişe duyduğunu" kaydederek iki devletli çözüme desteklerini yineledi.