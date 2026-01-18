Suriye ordusu, Rakka kentine yoğun sevkiyat yapıyor Suriye ordusu, halk ve aşiretlerin ayaklanarak terör örgütü YPG/SDG'den büyük ölçüde geri aldığı Rakka bölgesine yoğun sevkiyat yapıyor.

Göster Hızlı Özet Suriye ordusu, Rakka kentinde YPG/SDG'ye karşı ilerlemeye başladı.

Çok sayıda askeri konvoy, tank ve roketatar eşliğinde Rakka'ya sevk ediliyor.

Terör örgütünün kontrolündeki hapishane geri alındı ve alıkonulan kadınlar serbest bırakıldı. Suriye ordusu ile YPG/SDG terör örgütü arasında çıkan çatışmaların ardından Suriye ordusu Rakka'da ilerlemeye başladı. Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Suriye ordusuna ait çok sayıda askeri konvoy, Rakka'ya doğru yola çıktı. TANK, ROKETATAR VE UÇAKSAVARLAR YOLDA Tank, çoklu roketatar ve uçaksavarların da yer aldığı konvoylar Rakka'ya doğru ilerliyor. KADIN VE ÇOCUKLAR KURTARILDI Öte yandan terör örgütünün, alıkoyduğu kadın ve çocukları tuttuğu Rakka merkezdeki hapishanenin kontrolü geri alındı. Serbest bırakılan kadınlar sevinç gösterileri yaptı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, terör örgütünün hapishanesinde kadınların yanı sıra çok sayıda çocuğun da alıkonulduğu görüldü.

