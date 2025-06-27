AB liderleri anlaştı: Rusya’ya uygulanan yaptırımlar 6 ay daha uzatılacak

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor.

Avrupa Birliği cephesinden yapılan açıklamalarda birçok lider, Ukrayna'ya verilen desteğin tavizsiz olarak sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

RUSYA'YA YAPTIRIMLAR UZATILDI

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde; AB liderlerinin, Brüksel’de 27 birlik üyesi ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen AB Zirvesi’nde Rusya’ya yönelik mevcut AB yaptırımlarının süresinin 6 ay daha uzatılması konusunda uzlaşı sağladığı kaydedildi.

Yaptırımların uzatılmasına ilişkin mutabakat, Belçika Başbakanı Bart De Wever tarafından da teyit edildi.

De Wever, mutabakata "tartışmasız ve problemsiz" bir şekilde ulaşıldığını açıkladı.

18. YAPTIRIM PAKETİNE SLOVAKYA ENGELİ

Yaptırımların süresinin sona ereceği 31 Temmuz öncesinde bu konuda hızlı bir mutabakat sağlanırken, AB liderlerinin Rusya’ya yönelik 18’inci yaptırım paketi konusunda anlaşamadığı duyuruldu.

Rus enerji sektörü, bankaları ve Rusya’nın gölge tanker filosunu hedef alan yeni yaptırım paketi, Slovakya’nın onay vermemesi nedeniyle kabul edilemedi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, daha önce yaptığı açıklamada AB’nin Rus gazı ithalatını 2027 yılına kadar tamamen yasaklama planları konusundaki endişelerini dile getirmiş ve Slovakya’nın 2027 sonrasındaki gaz tedarikine ilişkin endişeleri giderilmediği sürece 18’inci yaptırım paketine onay vermeyeceklerini duyurmuştu.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Diplomatlar, 18. yaptırım paketine ilişkin görüşmelerin önümüzdeki günlerde AB büyükelçileri arasında devam etmesini ve daha önce olduğu gibi bu yaptırım paketine ilişkin anlaşmazlıkların da aşılmasını bekliyor.

Avrupa Birliği, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik kapsamlı işgal hareketini başlattığı 2022 Şubat ayından bu yana Rusya’ya çok sayıda ekonomik ve finansal yaptırım uyguladı.