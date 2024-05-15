AB: Refah saldırısı durmazsa, İsrail'le ilişkiler zarar görecek Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Borrell, "İsrail'in Refah'taki askeri operasyonuna devam etmesi, AB'nin İsrail ile ilişkilerine ağır baskı getirecek" dedi.

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Refah'a saldırılarını durdurmaması halinde ilişkilerin zarar göreceği uyarısında bulundu.

Kanlı saldırılarına devam eden Tel Aviv yönetimi üzerindeki uluslararası baskı her geçen gün artıyor.

Yazılı açıklamada bulunan Borrell, İsrail'e Refah'taki askeri saldırılarını derhal sonlandırması çağrısında bulundu.

Borrell, bu saldırıların, Gazze'deki insani yardım dağıtımını daha da sekteye uğrattığını ve daha fazla ülke içinde yerinden edilmeye, kıtlığa ve insanların acı çekmesine yol açtığını söyledi.

Refah uyarısı: İsrail'le ilişkilere ağır baskı getirecek

Brüksel-Tel Aviv ilişkileri konusunda uyarıda bulunan AB temsilcisi, şöyle dedi:

Avrupa Birliği, İsrail'i Gazze'de zaten vahim olan insani durumu daha da kötüleştirmekten kaçınmaya ve Refah geçiş noktasını yeniden açmaya çağırıyor.



İsrail'in Refah'taki askeri operasyonuna devam etmesi, kaçınılmaz olarak AB'nin İsrail ile ilişkilerine ağır bir baskı getirecektir.

"Sivillere insani yardımın engelsiz geçişine izin vermeliler"

Bir milyondan fazla sivil, Refah ve çevresinde barınıyor. İsrail, onlardan tehlikeli bölgelere gitmelerini istiyor.

Borrell, "Uluslararası İnsani Hukuk uyarınca İsrail, sivillere yönelik insani yardımın engelsiz geçişine izin vermeli ve bunu kolaylaştırmalıdır." ifadesini kullandı.