AB, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırımlarını 31 Ekim 2026'ya kadar uzattı

Terör örgütleri ile mücadele Avrupa'nın gündeminde...

Avrupa Birliği terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bu örgütlerle bağlantılı kişi, grup ve kuruluşlara yönelik yaptırımların süresini 31 Ekim 2026'ya kadar uzattı.

AÇIKLAMA YAPILDI

AB Konseyinden yapılan açıklamada, halihazırda yaptırım listesinde bulunan 15 kişi ve 7 grubun alınan karardan etkileneceği belirtildi.

Açıklamada, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bu örgütlerle bağlantılı kişi, grup ve kuruluşlara yönelik yaptırımların süresinin 31 Ekim 2026'ya kadar uzatıldığı aktarılarak, "AB, terör saldırıları planlayarak, finanse ederek, uygulayarak ve dünya çapında terör propagandası yaparak uluslararası barış ve güvenliği tehdit edenlere karşı harekete geçme kararlılığını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

YAPTIRIMLAR NELERİ KAPSIYOR

AB'nin yaptırımları, listeye alınan kişi ve kuruluşların 27 üye ülkedeki varlıklarının dondurulmasını, onlara doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kaynak sağlanması yasağını ve listede yer alan gerçek kişilere AB'ye seyahat yasağını içeriyor.

AB, 2016'dan bu yana DEAŞ ve El Kaide ile bu örgütlerle bağlantılı kişi, grup ve kuruluşlara yönelik yaptırımlar uyguluyor.