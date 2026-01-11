Papa’dan Orta Doğu için diyalog, Ukrayna için barış çağrısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Aziz Petrus Bazilikası’na bakan pencereden gerçekleştirdiği geleneksel pazar duasının ardından uluslararası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İRAN VE SURİYE VURGUSU: "ORTAK İYİLİK GÖZETİLMELİ"

Papa, son günlerde Orta Doğu’da yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirterek, özellikle İran ve Suriye’deki gerilimlerin çok sayıda can kaybına yol açtığını ifade etti. Papa 14. Leo, bu bölgelerde kalıcı barışın sağlanabilmesi için diyalog kanallarının sabırla güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı: "Toplumların ortak iyiliğinin gözetilmesini temenni ediyorum ve bunun için dua ediyorum."

UKRAYNA İÇİN BARIŞ ÇAĞRISI

Rusya-Ukrayna Savaşı’na da değinen Papa, özellikle enerji altyapılarını hedef alan saldırıların, kış şartlarının ağırlaştığı bir dönemde sivilleri derinden etkilediğine dikkat çekti. Papa, Ukrayna halkı için dua ettiğini belirterek, şiddetin sona ermesi ve barışa ulaşılması adına uluslararası çabaların artırılması gerektiğini ifade etti.