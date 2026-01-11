Donald Trump'tan Küba'ya: Çok geç olmadan bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, söylediği sözler ve yaptığı hamlelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Trump'ın hedefinde Venezuela operasyonunun ardından sıradaki kim olacak soruları gündemi meşgul ederken Trump hedefini Küba olarak gösterdi.

Kendi sosyal medya platformu Truth'ta bir paylaşım yapan Trump, Küba'yı açık açık tehdit etti.

"KÜBA UZUN YILLAR VENEZUELA'NIN PARASIYLA YAŞADI"

Küba'ya anlaşma çağrısı yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

Küba uzun yıllar Venezuela'nın petrolü ve parasıyla yaşadı. Karşılığında Küba son iki Venezuela diktatörüne güvenlik hizmeti sağladı. Artık değil.



O Kübalıların çoğu geçen haftaki ABD saldırısında öldü ve Venezuela'nın artık onları esir tutan haydut ve zorbalardan bir koruma almasına gerek yok

"GEÇ OLMADAN BİR ANLAŞMA YAPMALARINI TAVSİYE EDERİM"

Küba ile Venezuela arasındaki ticari faaliyetlere de değinen Trump, artık kontrolün kendilerinde olduğunu belirterek, "Artık Küba'ya petrol ya da para gitmeyecek. Sıfır!

Çok geç olmadan bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ederim." dedi.

MADURO SONRASI KÜBA'DA NE OLUYOR

ABD'nin Venezuela'daki Maduro operasyonu sonrası Küba'yı sıkıntılı günler bekliyor. 1959'da ABD yanlısı Fulgencio Batista'nın devrilip yerine Fidel Castro'nun geldiği Küba Devrimi'nin ardından Karayipler'deki ada ülkesi yaklaşık 64 yıldır ABD'nin ambargosu altında.

1990'ların başında yakın müttefiği Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ekonomik darboğaza giren Küba 2000'lerde turizmin gelişmesi, rom ve tütün ihracatıyla ekonomisini biraz daha toparlasa da bir türlü istenilen ekonomik rahatlığa erişememişti.

Hugo Chavez'in Venezuela Devlet Başkanı olmasıyla yakınlaşan Küba ve Venezuela, ekonomik anlaşmalar yapmıştı. Maduro döneminde de devam eden ekonomik ortaklık ABD'nin operasyonu ve Maduro'nun kaçırılması sonrası bir bilinmezliğe sürüklenmişti. Küba'nın yakın ekonomik ortağını kaybetmesinin ülkenin ekonomik durumunu çok kötüye sürükleyebileceği öne sürülürken olası bir rejim probleminde binlerce insanın göç etmeye çalışabileceği ifade ediliyor.

ABD'NİN VENEZUELA'YA MÜDAHALESİ

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.