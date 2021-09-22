AB: Türkiye'nin Paris Anlaşması adımı memnuniyet verici

Timmermans, Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından Türkiye ile ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu görüşmelerindeki konuşmasında, Paris İklim Anlaşması konusunda net mesajlar verdi.

Erdoğan, "Paris İklim Anlaşması'nı, yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz." dedi.

TÜRKİYE PAYLAŞIMI YAPTI

AB Komisyonu'nun çevre ve iklim değişimi konularından sorumlu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Erdoğan'ın açıklamasını değerlendirdi.

Timmermans, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin iklim konulu Paris Anlaşması'nı onaylamaya hazır olması çok memnuniyet verici bir adım." ifadesini kullandı.

"HEPİMİZ AYNI GEZEGENDE YAŞIYORUZ"

Türkiye'nin bu adımını yakında Ulusal Katkı Beyanı'nın (NDC) takip etmesini beklediklerini belirten Timmermans, "Dünya genelinde daha iddialı iklim eylemi için ivme artıyor. Sıfıra (emisyon) giden bu yarışta hepimiz ortağız; hepimiz aynı gezegende yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MURAT KURUM'UN BRÜKSEL TEMASLARI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da geçen hafta Brüksel'de Timmermans ile yaptığı görüşmede; Paris İklim Anlaşması, net sıfır emisyon, karbon salınımının azaltıldığı bir dünya için yapılması gerekenler, emisyon ticareti, AB Yeşil Mutabakatı gibi çeşitli konuları ele almıştı.