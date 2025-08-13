AB ve 24 ülkeden ortak Gazze açıklaması

AB ve 24 ülke, Gazze Şeridi’ndeki insani krizle ilgili ortak açıklama yayınladı.

Açıklamada şöyle denildi, "Gazze'de yaşanan insani acılar hayal bile edilemeyecek boyutlara ulaştı. Kıtlık gözlerimizin önünde yaşanıyor. Açlığın durdurulması ve tersine çevrilmesi için acilen harekete geçilmesi gerekmektedir. İnsani yardım alanı korunmalı ve yardım asla siyasileştirilmemelidir" denildi.

"İSRAİL HÜKÜMETİNİ ENGELLERİ KALDIRMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

İsrail’e insani yardımlara uyguladığı engelleri kaldırması çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail’in kısıtlayıcı yeni kayıt gereklilikleri nedeniyle önemli uluslararası STK'ların yakın zamanda işgal altındaki Filistin topraklarını terk etmek zorunda kalabilecekleri belirtilerek şunlar belirtildi:

"Bu da insani durumu daha da kötüleştirecektir. İsrail hükümetini tüm uluslararası STK yardım sevkiyatlarına izin vermeye ve temel insani yardım aktörlerinin faaliyet göstermesinin önündeki engelleri kaldırmaya çağırıyoruz"

Gazze'ye yardım akışını sağlamak için tüm geçişlerin ve güzergahların kullanılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Dağıtım bölgelerinde ölümcül güç kullanılmamalı, siviller, insani yardım görevlileri ve sağlık çalışanları korunmalıdır" denildi.

"YARDIMLARIN GAZZE'YE KARADAN ENGELSİZ BİR ŞEKİLDE GİRMESİNE İHTİYACIMIZ VAR"

ABD, Katar ve Mısır'a ateşkes için gösterdikleri çaba için minnettar olunduğu ifade edilen açıklamada, "Savaşı sona erdirecek bir ateşkese, rehinelerin serbest bırakılmasına ve yardımların Gazze'ye karadan engelsiz bir şekilde girmesine ihtiyacımız var" denildi.

Ortak açıklamaya, Avustralya, Belçika, Kanada, GKRY, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, Japonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere dışişleri bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica ve AB Komisyonu'nun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, imza attı.