İran'daki olaylarda ölenlerin sayısının 4 bin 519'a çıktığı bildirildi

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar birçok kente yayılmıştı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'nın haberine göre ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 26 bin 314 kişi gözaltına alındı.

Gösterilerde çıkan olaylarda 197 güvenlik görevlisi dahil 4 bin 519 kişi yaşamını yitirdi.

İNTERNET ERİŞİMİ SINIRLI ŞEKİLDE YENİDEN SAĞLANDI

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

Son günlerde ise internet erişiminin kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlandığı bildiriliyor.

İranlı yetkililer gösterilerde çıkan olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmazken 3 bin 700'den fazla güvenlik görevlisinin yaralandığını ve terör örgütlerine mensup olduğu öne sürülen veya olayları provoke eden 3 bin kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada gösteriler sırasında 'İsrail ve ABD ile bağlantılı kişilerin büyük hasara yol açtığını ve birkaç bin insanı öldürdüğünü' söylemişti.