İspanya’da iki tren kazası daha: 1 makinist hayatını kaybetti

İspanya, 2 hızlı trenin çarpışarak raydan çıkması sonucu meydana gelen facianın yaralarını sarmaya çalışırken, ülke yeni tren kazalarına sahne oldu.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 37 KİŞİ YARALANDI

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; Barselona bölgesine bağlı Gelida kasabası yakınlarındaki R4 banliyö hattında seyreden bir tren, hat kenarındaki istinat duvarının şiddetli yağış nedeniyle aniden çökmesi sonucunda raydan çıktı.

Kaza mahalline çok sayıda ambulans sevk edilirken, treni kullanan makinistin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, en az 37 kişinin yaralandığı aktarıldı.

"4 YARALININ DURUMU ÇOK AĞIR"

Gelida Belediye Başkanı Lluis Valls, yaralılardan 4'ünün durumunun çok ağır, 6'sının ise ciddi olduğunu belirterek, diğer yolcuların ise hafif yaralarla kurtulduğunu açıkladı.

Kazanın yerel bir bölgede meydana gelmesinin daha büyük bir faciayı önlediğini aktaran Valls, "Yaşanan trajediye rağmen, kaza Barselona'ya daha yakın bir noktada olsaydı sonuçlar çok daha ağır olabilirdi" dedi.

1 TREN DAHA RAYDAN ÇIKTI, YARALANAN OLMADI

Demiryolu işletmecisi Adif, Girona bölgesindeki Blanes ve Macanet-Massanes istasyonları arasında seyreden bir diğer trenin de raydan çıktığını duyurdu.

Fırtına nedeniyle raylara düşen kaya parçalarının trenin aks kaybetmesine yol açtığı belirtilirken, trende bulunan 10 yolcunun yara almadan kurtulduğu ve bölgedeki seferlerin geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

2 HIZLI TRENİN KARIŞTIĞI KAZADA 42 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İspanya, son olarak 2 hızlı trenin çarpışarak raydan çıkması sonucu meydana gelen kaza ile sarsılmıştı.

En az 42 kişinin ölümüne, 100’ü aşkın kişinin yaralanmasına yol açan facianın ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.