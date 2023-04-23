AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Tayvan Boğazı'nda devriye çağrısı yaptı Macron'un söylemlerine karşı çıkan Borrell, "Avrupa donanmalarını, Tayvan Boğazı'nda devriye atmaya çağırıyorum" dedi.

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Tayvan konusunda mesaj verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ile Çin arasında yaşanan Tayvan geriliminde Avrupa'nın tarafsız kalması gerektiğini söylemiş, bu ifadeler kıtada tartışmalara yol açmıştı.

Avrupa ikiye bölündü

Fransız basınından Le Journal du Dimanche gazetesi için bir makale kaleme alan Borrell, Macron'un görüşünün aksine ifadelere imza attı.

"Tayvan Boğazı'nda devriye atmaya çağırıyorum"

Tayvan'ın Avrupa'yı "ekonomik, ticari ve teknolojik olarak ilgilendirdiğini" belirten Borrell, şöyle dedi:

Bu nedenle, Avrupa donanmalarını, bu çok önemli bölgede seyrüsefer özgürlüğü taahhüdünü göstermek için Tayvan Boğazı'nda devriye atmaya çağırıyorum.

Çin'in Tayvan'a saldırı tatbikatı

İki hafta önce Çin, Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ile ABD Meclis Başkanı Kevin McCarthy arasındaki toplantıya yanıt olarak Tayvan çevresinde üç günlük askeri tatbikatlar başlattı. Tatbikatta, hedefli saldırılar ve Ada'nın ablukaya alınması simüle edildi.

Yarı iletken vurgusu yaptı

Salı günü Avrupa parlamentosunda Çin hakkında tartışma başlatan bir konuşmada Borrell şunları söyledi:

Tayvan, açıkça barışı garanti altına almak için jeostratejik çevremizin bir parçası. Tayvan'ın en gelişmiş yarı iletkenlerin üretiminde stratejik bir rolü var.

Macron: ABD'nin takipçisi olmamalıyız

Borrell'in açıklamaları, Macron'un Tayvan konusunda Avrupa'nın ABD'nin “takipçisi” olmaması gerektiğini savunmasının ardından geldi.

The Guardian'ın haberine göre, Çin, Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor ve "bir gün Ada'yı kendi kontrolü altına ama niyetini" yüksek sesle dile getiriyor.