AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Netanyahu'ya tepki

DHA

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere Lüksemburg'da bir araya geldi.

Toplantıya başkanlık eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında konuştu.

Borrell'in gündeminde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e seslenerek, BM Geçici Gücü (UNIFIL) unsurlarının Lübnan'ın güneyinden çekilmesini talep etmesiyle ilgili konu vardı.

"GUTERRES'İ SUÇLAMAYI BIRAKIN"

Borrell, "Herkese hatırlatmak istiyorum ki; bu görevin devam edip etmeyeceğine BM Genel Sekreteri karar vermiyor. Bu tür kararları Güvenlik Konseyi alır.

Bu yüzden, Genel Sekreter Antonio Guterres'i suçlamayı bırakın çünkü bu tür kararları kendisi değil, Güvenlik Konseyi alıyor." ifadelerini kullandı.