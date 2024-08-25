AB Yüksel Temsilcisi Borrell: Türkiye ve Rusya Afrika'da yerimizi alıyor AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Türkiye ve Rusya Afrikada yerimizi alıyor, Bu bizi rahatsız ediyor. Afrika'nın diğer bölgelerinde olup bitenlere bakın, sizi biraz tedirgin edecek." dedi.

Haber Merkezi

Türkiye, Libya'da oynadığı aktif rol ile bölgesel stratejik dinamikleri önemli ölçüde şekillendiriyor.

Son yıllarda Libya'da yaşanan siyasi ve askeri gelişmeler, Türkiye'nin ülkeye yönelik desteğini ve stratejik ortaklığını öne çıkardı.

Bu durumdan rahatsızlık duyan Avrupa'dan ise sesler yükseliyor.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Quo Vadis Europa etkinliğinde bir konuşma gerçekleştirdi.

"AFRİKA'DAKİ ETKİLERİ AVRUPA İÇİN RAHATSIZ EDİCİ"

Borrell burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Rusya'nın Afrika'da Avrupa'nın yerini aldığını ifade etti.

Borrell, bu durumun Avrupa açısından rahatsız edici olduğunu ve Afrika'nın çeşitli bölgelerindeki gelişmelerin de ciddi endişeler yarattığını belirtti.

Libya örneğini de gündeme getiren Borrell, ülkede geçmişte İtalyan ve Fransız varlığının söz konusu olduğunu, ancak günümüzde Türkler ve Rusların etkisinin belirgin olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Libya'daki askeri üslerin artık Avrupa'ya değil, Türklere ve Ruslara ait olduğunu söyledi.

"LİBYA'DA ARTIK TÜRKLER VAR"

Borrell şu açıklamalarda bulundu: