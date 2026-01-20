Abbas Arakçi, kendisine iletilen Davos davetinin iptal edildiğini belirtti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da ülke genelinde devam eden hükümet karşıtı protestolar sırasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi açıklamalarda bulundu.

"YALANLAR VE SİYASİ BASKI NEDENİYLE İPTAL ETTİ"

Arakçi, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "WEF, İsrail ve ABD merkezli vekilleri ile savunucularının yalanları ve siyasi baskısı nedeniyle Davos'a katılımımı iptal etti." ifadelerini kullandı.

"SİLAHLI ŞİDDET VE DEAŞ TARZI CİNAYETLER"

İran’da son dönemde yaşanan olaylara ilişkin alınan güvenlik önlemlerinin "silahlı şiddet ve DEAŞ tarzı cinayetlere" yanıt olduğunu savunan Arakçi, söz konusu eylemlerin açık biçimde Mossad tarafından desteklendiğini dikkati çekti.

"İSRAİL'İN SOYKIRIMI BİR DAVETİ İPTAL ETMEYE ZORLAMADI"

Erakçi, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım sırasında bu ülkenin Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un 2024’ün başlarında Davos’ta yer aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Üzücü ironi şu: İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı ve 71 bin masum insanın toplu katliamı, Dünya Ekonomik Forumu'nu İsrailli yetkililere gönderilen herhangi bir daveti iptal etmeye zorlamadı."

"ÇİFTE STANDART"

Bu duruma rağmen WEF’in İsrailli yetkililere karşı herhangi bir adım atmamasını "çifte standart", "ahlaki yozlaşma" ve "entelektüel çöküş" olarak nitelendiren Arakçi, ayrıca son dönemdeki protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarını gösterdiğini iddia ettiği bir görüntü derlemesini de paylaştı.

İranlı bakanın paylaştığı söz konusu görüntüler, güvenlik görevlilerinin öldürüldüğü silahlı saldırılar, sivillere yönelik organize saldırılar, patlamalar ve çeşitli kentlerde kaos sahnelerine yer veriyor.