Abbas Erakçi'den İngiltere'ye: İran'ın iç işlerine müdahale etmeyin

İran'da patlak veren hükümet karşıtı protestolar, dünyanın farklı ülkelerinde de destek toplamıştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İran'daki eylemlere destek amacıyla gerçekleştirilen bir gösteride İran Büyükelçiliğinin bayrağı indirilmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İNGİLTERE'YE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ HATIRLATTI

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erakçi, İngiltere'nin uluslararası yükümlülükleri gereği İran'ın Londra Konsolosluğu ve Büyükelçiliği'nin güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu hatırlattı.

İngiliz mevkidaşını uyaran Erakçi, “Şayet İngiltere diplomatik misyonları koruma görevini yerine getiremezse, İran'ın personelini tahliye etmeyi değerlendirmekten başka seçeneği kalmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

HABER KURULUŞLARINI TERÖRİZMİ ÖVMEKLE SUÇLADI

Londra yönetimini İran'ın iç işlerine müdahale etmekle suçlayan Erakçi, “İngiltere'yi, haber kuruluşu adı altında faaliyet gösteren İsrail destekli teröristlere karşı harekete geçmekten imtina etmeye devam etmek de dahil olmak üzere, İran'ın iç işlerine müdahale etmekten kaçınmaya çağırdım. Ofcom'un (İngiltere İletişim Ofisi) şiddete teşvik ve terörizmin övülmesi konusunda açık kural ve düzenlemeleri bulunmaktadır. İngiltere hükümeti, kendi iç hukukunun uygulanmasını sağlamak için harekete geçmelidir.” açıklamasında bulundu.

"İRAN HÜKÜMETİ ŞİDDETE DERHAL SON VERMELİ"

İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ise görüşmede, İran'da devam eden olaylardan duyduğu rahatsızlığı ilettiğini aktardı. Cooper, “İran'da barışçıl protestocuların öldürülmesi ve acımasızca bastırılması dehşet vericidir. Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüştüm ve kendisine doğrudan şunları ilettim: İran hükümeti şiddete derhal son vermeli, temel hak ve özgürlüklere riayet etmeli ve İngiliz vatandaşlarının güvenliğini sağlamalıdır.” ifadelerini kullandı.