ABD Donanması’ndan Çin’e bilgi sızdıran asker 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Patrick Wei olarak da bilinen Jinchao Wei adlı eski ABD Donanması askeri, Ağustos 2023 tarihinde Kaliforniya eyaletindeki San Diego Donanma Üssü’nde casusluk suçlamaları nedeniyle gözaltına alınmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Wei'nin hükmünün kesinleştiğini açıkladı.

12 BİN DOLARA SATTI, 16 YIL YATACAK

Federal mahkeme tarafından casusluğa ilişkin suçlarla yargılanan Wei, ABD’nin ulusal savunma sektörüne ilişkin bilgileri 12 bin dolar karşılığında Çinli istihbarat yetkililerine sızdırmaktan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TEKNİK BİLGİLERİ SIZDIRDI

Açıklamada, mahkemeye sunulan kanıtlara göre "USS Essex" amfibi hücum gemisinde makine zabiti olarak görev yapan Wei’nin, geminin silah, motor ve tuz giderme sistemlerine yönelik hassas bilgilere erişime sahip olduğu belirtildi.

Wei, casusluk yapmaya yönelik komplo, casusluk, Silah İhracatı Kontrol Yasası maddelerini ve Silah Ticareti Düzenlemelerini ihlal edecek şekilde savunma teçhizatına ilişkin teknik bilgilerin yasadışı ihracatına yönelik komplo ve bu bilgilerin yasa dışı ihracatı suçlarından hüküm giydi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEMAS KURULMUŞTU

Açıklamada, Wei’nin 14 Şubat 2022 tarihinde sosyal medya üzerinden kendini denizcilik meraklısı ve devlet destekli Çin Gemi İnşa Sanayi Şirketi çalışanı olarak tanıtan bir Çinli istihbarat yetkilisi ile iletişim kurduğu belirtildi.

EYLEMLERİNİN ŞÜPHELİLİĞİNİN FARKINDAYDI

Wei’nin temaslarının ilk günlerinde dahi iletişimde bulunduğu istihbarat görevlisinin gerçek kimliği ve niyetlerine yönelik güçlü şüphelerde bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, Şubat 2022 tarihinde ise Wei’nin ABD Donanması’ndaki bir arkadaşına "Çinli istihbarat hizmetlerinin merceğinde olduğunu düşündüğünü, gemilerin rutin bakımlarıyla ilgilenen son derece şüpheli bir kişiyle temas halinde bulunduğunu" dediğinin altı çizildi.

Açıklamada, Wei’nin arkadaşına, bu kişinin kendisine 500 dolar ödeyeceğini ve "bunun apaçık bir casusluk faaliyeti olduğunun farkında olduğunu" söylediği belirtildi.

"ÜLKESİNE İHANET ETTİ"

ABD Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, "Bu ABD Donanması askeri, ülkesine ihanet etti ve ABD’nin ulusal güvenliğini tehlikeye attı. Adalet Bakanlığı bu davranışı affetmeyecektir." ifadelerini kullandı.

FBI Karşı İstihbarat ve Casusluk Bölümü Direktörü Roman Rozhavsky ise "Wei, bir ABD Donanması askeri olarak kasıtlı şekilde hassas askeri bilgileri Çinli istihbarat yetkililerine ileterek kendisine duyulan güveni sarsmıştır. Bu hüküm kararı, FBI’ın ulusal savunma alanındaki hassas bilgilerin korunmasına yönelik kararlılığını gözler önüne sermektedir. Bu aynı zamanda, kişisel kazançlarını yeminlerinin ve ülke güvenliğinin önüne koyanların adalete teslim edileceğinin de bir hatırlatıcısıdır." dedi.

"BİNLERCE BELGE PAYLAŞTI"

ABD Donanması bünyesindeki Denizcilik Kriminal Soruşturma Servisi (NCIS) Direktörü Omar Lopez, sanığın sızdırdığı belgelerin kapsamına ilişkin, "Wei, binlerce belge, kullanım kılavuzu ve ihracat kontrolüne tabi bilgileri Çinli istihbarat yetkilileriyle paylaşarak silah arkadaşlarına ve ABD halkına kasten ihanet etmiştir." açıklamasını yaptı.

YEMİNİNİ BOZDUĞU SÖYLENDİ

Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başsavcı Yardımcısı John Eisenberg, "Wei, ABD Donanması’na girdiğinde ABD’ye bağlılık yemini etti ve ABD vatandaşı olduğunda da bu yemini yeniden teyit etti. ABD, kendisine donanmaya ilişkin gizli bilgileri emanet ettiğinde ise kendisi ülkenin sırlarını korumak gibi ciddi bir sorumluluğu üstlendi. Ancak kişisel çıkarları için bu bilgileri Çinli istihbarat yetkililerine satarak ülke güvenliğini tehlikeye atmaya karar verdiğinde bu taahhütlerle alay geçmiştir." dedi.

"Küçük uçak gemileri" olarak nitelendirilen "USS Essex" ve benzeri savaş gemilerinin, ABD Donanması’nın amfibi hazırlık ve seferi saldırı gücünün önemli yapı taşlarından biri olduğu biliniyor.