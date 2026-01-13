İran: Göstericilerin çoğu "teröristler" tarafından kesici aletlerle öldürüldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'daki hükümet karşıtı protestolar tüm yoğunluğuyla devam ederken ölü sayısı 2 bine yaklaştı.

İran devlet televizyonuna göre, İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, hayatını kaybeden protestocuların ölüm nedenlerine dair açıklamalarda bulundu.

HAYATİ ORGANLARIN HEDEF ALINDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Arani, olaylarda hayatını kaybedenlerin önemli bir kısmının, kesici aletlerle hayati organlarının hedef alındığını, çok yakın mesafeden av tüfeğiyle ateş edilmesi veya çatılardan hedef alınmaları sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

TERÖR UNSURLARININ PROTESTOYA SIZDIĞI SÖYLENDİ

Protestocuların arasına silah eğitimi almış bazı terör unsurlarının sızdığını iddia eden Arani, söz konusu unsurların göstericileri hayati organlarını vuracak şekilde hedef aldığını öne sürdü.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.