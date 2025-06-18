ABD 3. uçak gemisini Orta Doğu'ya gönderiyor

Haber Merkezi

ABD'li bir yetkili ve konuya yakın iki kaynak, USS Ford Uçak Gemisi Görev Grubu'nun önümüzdeki hafta Avrupa'ya, Orta Doğu'ya yakın bir bölgeye konuşlandırılmasının planlandığını belirtti. Bu adımla birlikte, İsrail ile İran arasındaki gerilimin yaşandığı bölgeye yakın konumda üçüncü bir uçak gemisi bulunmuş olacak.

İSRAİL AÇIKLARINA DEMİRLEYECEK

Ford’un Avrupa Komutanlığı (EUCOM) bölgesine konuşlandırılması planı geçen yılın sonlarından bu yana gündemdeydi. Ancak İran ile devam eden çatışmalar nedeniyle geminin İsrail’e yakın doğu Akdeniz’e kaydırılması muhtemel görünüyor.

Bu gelişmeyle eş zamanlı olarak, başka bir uçak gemisinin de Orta Doğu’ya doğru yola çıktığı ve CNN’in haberine göre burada USS Carl Vinson’a katılacağı ya da onun yerini alacağı bildirildi.

ONLARCA UÇAĞI BARINDIRAN GEMİLER

ABD ordusu, kriz zamanlarında küresel güç projeksiyonu yapmak için uçak gemilerini kullanıyor. Bu gemiler genellikle ilk konuşlandırılan unsurlar arasında yer alıyor.

Uçak gemileri, saldırı düzenleyebilecek onlarca uçağı taşıyabilir; aynı zamanda füze ve insansız hava araçlarını da engelleyebilir. Ayrıca hava, deniz yüzeyi ve denizaltı tehditlerine karşı koruma sağlayan savaş gemileriyle birlikte hareket ederler.