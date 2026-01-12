Lübnan'da silahların devlet tekelinde toplanmasına "kararlılık" vurgusu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Lübnan'da devlet harici aktörlerin silahsızlaştırılması konusunda Başbakan Nevvaf Selam, bazı ifadelerde bulundu.

Başbakan Selam, başkent Beyrut’ta Suudi Arabistan, Fransa, Katar, Mısır ve ABD'nin yer aldığı Lübnan Beşli Grubu'nun büyükelçileriyle bir araya geldi.

DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Büyükelçilere ziyaretleri ve hükümetin reform çabalarına verdikleri sürekli destek için teşekkür eden Selam, özellikle Lübnan Meclisine sunulan "Mali Düzenleme ve Mevduat Geri Kazanım Yasası"na yönelik olumlu değerlendirmelerden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Selam, Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyinde yürüttüğü silah kontrol planının ilk aşamasının tamamlanmasında Beşli Grubun desteğini takdir ettiklerini aktardı.

İKİNCİ AŞAMA İÇİN KARARLILIK

Hükümetin silah kontrol planının ikinci ve sonraki aşamalarını hayata geçirme konusundaki kararlılığını vurgulayan Selam, devletin bu süreci tamamlama taahhüdünü yineledi.

MALİ DÜZENLEME YASASI ELE ALINDI

Mısır'ın Beyrut Büyükelçisi Alaa Musa ise gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmede başta ekonomik reformlar ve hükümetin Meclise sunduğu "Mali Düzenleme Yasası" olmak üzere çeşitli konuların ele alındığını söyledi.

Musa, Beşli Grubun Başbakan Selam'a olan güvenini dile getirerek, Mali Düzenleme Yasası'nın uluslararası kurumların ve ekonomik ortakların güvenini yeniden kazanmak için doğru yönde atılmış bir adım olduğunu ifade etti.

GELECEK AY İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLMESİ PLANLANIYOR

Toplantıda, Litani Nehri'nin güneyindeki silah kontrol operasyonunun ilk aşamasının tamamlanması ve hükümetin gelecek ayın başında ikinci aşamaya başlama niyetinin de görüşüldüğünü aktaran Musa, Beşli Grubun bu süreçte Lübnan devletine ve özellikle orduya desteğini sürdüreceğini vurguladı.

LÜBNAN BEŞLİ GRUBU

Suudi Arabistan, Fransa, Katar, Mısır ve ABD'nin yer aldığı "Lübnan Beşli Grubu", Lübnan'daki siyasi ve ekonomik krizlerin aşılmasına katkı sunmayı amaçlayan diplomatik bir girişim olarak biliniyor.

MALİ DÜZENLEME VE MEVDUAT GERİ KAZANIM YASASI

"Kamu Mali Boşluğunu Giderme Yasası" olarak da anılan "Mali Düzenleme ve Mevduat Geri Kazanım Yasası", Lübnan'ın borç yükünü yeniden yapılandırmayı amaçlıyor.

Lübnan'da, 2019'da finans sektörünün benzeri görülmemiş çöküşünün ardından devlet, merkez bankası, ticari bankalar ve mevduat sahipleri arasında kayıpların paylaşılmasına yönelik bir mekanizma öngörüyor.

SİLAHLARIN DEVLET TEKELİNDE TOPLANMASI

Lübnan Bakanlar Kurulu, 5 Ağustos 2025'te Hizbullah'ın silahları dahil ülkedeki tüm silahların devletin tekelinde toplanması kararını kabul etmiş ve orduya 2025 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere bir plan hazırlama görevi vermişti.

Hükümet, eylül ayında da ordunun hazırladığı 5 aşamalı planı memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

Planın ilk aşaması, Litani Nehri'nin güneyindeki silahların yıl sonuna kadar toplanmasını öngörüyordu.

HİZBULLAH'IN CEVABI

Buna karşın Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım ise, İsrail Lübnan topraklarından tamamen çekilmedikçe, saldırılarını durdurmadıkça, esirleri serbest bırakmadıkça ve yeniden imara başlanmadıkça Hizbullah'ın silahlarını teslim etmeyeceğini defalarca vurgulamıştı.