ABD: AA foto muhabiri Haruf'a saldıran İsrail askerleri hesap vermeli Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, bir gazeteciye karşı güç kullanımıyla ilgili görüntülerin rahatsız edici olduğunu söyledi. Miller, olaya karışanların sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

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AA

AA foto muhabiri Mustafa Haruf, görevini yaparken İsrail güçlerince darbedildi.

Skandal olay, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gündemindeydi.

İsrail'e tepki gösterilen açıklamada, Haruf'a saldıranlardan hesap sorulması gerektiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail güçlerinin medya mensuplarına yönelik saldırılarıyla ilgili soruları yanıtladı.

ABD: Derin endişe duyuyoruz

Doğu Kudüs’te İsrail güçlerinin AA foto muhabiri Haruf’a saldırdığı video görüntüleriyle ilgili bir soruya Miller, şu yanıtı verdi:

Bu olayla ilgili olarak, videoları izledim. Bir gazeteciye karşı güç kullanımına ilişkin rahatsız edici görüntülerin tasvir edilmesinden derin endişe duyuyoruz.

"Olaya karışanlar sorumlu tutulmalı"

Miller, ilgili videonun soruşturulmasının ve olaya karışan kişilerin sorumlu tutulmasının uygun olduğunu düşündüklerini kaydetti.

İsrail güçleri AA foto muhabirine saldırdı

İsrail güçleri, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u Doğu Kudüs'teki görevi sırasında darbetmişti.

İsrail güçleri, cuma namazı kılınmasına sınırlama getirdiği Mescid-i Aksa yakınlarında bir grup Filistinlinin toplanması sırasında, olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf'a önce silah çekerek namluyla yüzüne vurmuş, ardından da yere düşürüp tekmeleyerek darbetmişti.

Şiddetli darbelerle yaralandı

Aldığı şiddetli darbelerle yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs'teki Makasid Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

İsrail polisleri, Haruf'un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle'ye de saldırmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)