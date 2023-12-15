İsrail'in Gazze halkına yönelik saldırılarında 2 ay geride kaldı...
Savaş tüm şiddetiyle devam ederken bir diğer hedef de kutsal mekan Mescid-i Aksa oldu.
Bu süreçte İsrail polisi, namaz kılmak için bölgeye gelenlere sert müdahalelerde bulunuyor.
Basın çalışanları da saldırıya uğruyor
Göz yaşartıcı gazla birlikte girişler engellenmeye çalışıyor.
Öte yandan bölgedeki son durumu aktarmak isteyen basın ekibi de saldırılarla karşı karşıya kalıyor.
AA foto muhabiri darbedildi
Bunlardan biri de bugün yaşandı.
10 haftadır Mescid-i Aksa’daki kısıtlamalar devam ederken barikatlar kuran İsrail polisleri, o sırada olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf’a önce silah çekti.
Ardından bununla yetinmeyip yere düşürüp, yerde tekmeleyerek darbetti.
Hastaneye kaldırıldı
Aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yüzünde ve vücudunda yaralanmalar oluşan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs’teki Makasid Hastanesi'ne kaldırıldı.
İsrail polisleri ayrıca, Haruf’un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle’ye de saldırdı.
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