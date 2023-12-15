Tüfekle başına vurdular! İsrail askerinin AA muhabirini darbettiği anlar İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te cuma namazı sırasında engellemelere devam ederken AA foto muhabiri Mustafa Haruf’u görevi sırasında şiddetli şekilde darbetti. Yaralanan gazeteci hastaneye kaldırıldı.

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AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze halkına yönelik saldırılarında 2 ay geride kaldı...

Savaş tüm şiddetiyle devam ederken bir diğer hedef de kutsal mekan Mescid-i Aksa oldu.

Bu süreçte İsrail polisi, namaz kılmak için bölgeye gelenlere sert müdahalelerde bulunuyor.

Basın çalışanları da saldırıya uğruyor

Göz yaşartıcı gazla birlikte girişler engellenmeye çalışıyor.

Öte yandan bölgedeki son durumu aktarmak isteyen basın ekibi de saldırılarla karşı karşıya kalıyor.

AA foto muhabiri darbedildi

Bunlardan biri de bugün yaşandı.

10 haftadır Mescid-i Aksa’daki kısıtlamalar devam ederken barikatlar kuran İsrail polisleri, o sırada olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf’a önce silah çekti.

Ardından bununla yetinmeyip yere düşürüp, yerde tekmeleyerek darbetti.

Hastaneye kaldırıldı

Aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yüzünde ve vücudunda yaralanmalar oluşan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs’teki Makasid Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail polisleri ayrıca, Haruf’un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle’ye de saldırdı.