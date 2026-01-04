ABD, alıkoyduğu Nikolas Maduro ile New York caddelerinde adeta gövde gösterisi yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta cumartesi günü yerel saatle 02.00 sıralarında patlama ve uçak seslerinin duyulmasının ardından ABD ile Venezuela arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik “büyük çaplı” bir operasyon gerçekleştirildiğini, Maduro ve eşi Cilia Flores’in ülke dışına çıkarıldığını açıkladı.

"UYUŞTURUCU TERÖRİZMİ" SUÇLAMASI

Trump’ın açıklamasının ardından ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Bondi, Maduro’ya “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma” gibi ağır suçlamalar yöneltildiğini belirtti.

Venezuela yönetimi, ABD’nin eylemlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunarak uluslararası topluma Washington’u kınama çağrısı yaptı. Bazı ülkeler ABD’nin saldırılarını sert biçimde eleştirirken, bazı ülkeler ise yaptıkları açıklamalarla ABD’ye destek verdi.

ZIRHLI ARAÇLARLA NEW YORK CADDELERİNDE TUR ATTIRDILAR

CNN’in haberine göre, Nicolas Maduro ve Cilia Flores’i taşıyan uçak New York kentinin kuzeyinde bulunan Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü’ne indi.

Buradan zırhlı araçlarla Brooklyn’deki federal Metropolitan Gözaltı Merkezi’ne sevk edilen Maduro ve Flores, yoğun güvenlik önlemleri altında tesise alındı.

Gözaltı merkezi çevresinde toplanan kalabalık bir grubun Venezuela bayrakları taşıyarak sloganlar attığı görüldü. Yetkililer, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri uygulandığını bildirdi.

Brooklyn’deki Metropolitan Gözaltı Merkezi, daha önce Joaquin “El Chapo” Guzman, Sean Combs, Luigi Mangione ve Ghislaine Maxwell gibi yüksek profilli isimlerin tutulduğu cezaevi olarak biliniyor.