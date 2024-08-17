ABD: Bakan Blinken yarın İsrail'e gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir kez daha Gazze Şeridi'nde ateşkes için İsrail'i ziyaret edecek.
"YARIN İSRAİL'E GİDECEK"
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır ve Katar'ın desteğiyle ABD tarafından bugün sunulan ateşkes ile esir ve tutukluların serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın sonuçlandırılması için yoğun diplomatik çabaları sürdürmek üzere yarın İsrail'e gidecek” denildi.
ATEŞKES AÇIKLAMASI
Bugün sunulan önerinin Gazze'de ateşkesi sağlayacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
"Tüm esirlerin serbest bırakılmasını güvence altına alacak, insani yardımın Gazze'ye dağıtılmasını sağlayacak ve daha geniş bölgesel istikrar için gerekli koşulları oluşturacaktır. Bakan Blinken, bölgedeki tüm tarafların gerilimi tırmandırmaktan ya da bir anlaşmaya varılmasını baltalayabilecek diğer eylemlerden kaçınmalarının kritik bir ihtiyaç olduğunun altını çizecektir”
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