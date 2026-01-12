Gazze'de can kaybı 71 bin 419'a yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de insanlık dramı son bulmuyor.

İsrail'in bölgede 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü zulüm devam ediyor.

SON 24 SAAT ENKAZ ALTINDAN 7 FİLİSTİNLİ DAHA ÇIKARILDI

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte 5'i enkaz altından çıkarılan 7 Filistinlinin naaşı ile 4 yaralının hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı.

SOĞUKTAN BİR BEBEK VE BİR ÇOCUK DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybedenler arasında soğuktan ölen 7 günlük bir bebek ile 4 yaşında bir çocuğun bulunduğu ifade edildi.

Son kayıplarla Gazze'de kış aylarında soğuktan ölen çocuk sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.

CAN KAYBI 71 BİN 419'A YÜKSELDİ

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 442 kişinin öldüğü, 1240 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 419'a, yaralıların sayısının ise 171 bin 318'e yükseldiği bildirildi.