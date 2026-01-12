Japonya'da dehasıyla tanınan şempanze Ai, 49 yaşında öldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uzak Doğu'dan gelen haber hayvanseverleri üzdü, "Dahi şempanze" Ai'nin 49 yaşında hayata gözlerini yumduğu bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Kyoto Üniversitesi İnsan Davranışının Evrimsel Kökenleri Merkezi'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

YAŞLILIĞA BAĞLI ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ

Açıklamada, 1976'da Batı Afrika'da doğan ve 1977'de Japonya'nın Aichi eyaletindeki merkeze getirilen Ai'nin, yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 49 yaşında öldüğü ifade edildi.

OKURYAZARLIK BECERİLERİ VARDI

18 aylıkken bilgisayarlar da dahil olmak üzere çeşitli materyallerle dil öğrenmeye başlayan dişi şempanze Ai, yeşil bir görüntüyü gördükten sonra birçok karakter arasından "yeşil" anlamına gelen kanji karakterini işaret edebilme gibi ileri düzeyde okuryazarlık becerileri sergiliyordu.

ARAŞTIRMALARA KATILDI

1989 yılında kafesinin asma kilidini anahtar kullanarak açabildiği tespit edilen Ai, şempanze zihnine ilişkin yürütülen çok sayıda araştırmaya katkıda bulunmuştu.

YETENEKLİ BİR ÇOCUĞU DA VARDI

"Dahi şempanze" Ai’nin 2000’de dünyaya getirdiği Ayumu adlı erkek şempanzenin sergilediği yeteneklerin de ebeveyn ile çocuk arasındaki bilgi aktarımı üzerine yapılan çalışmalarda dikkati çektiği belirtilmişti.