ABD basını: İran'ın yer ve format değişikliği talebi reddedildi

Masa kurulamadan dağıldı...

ABD ile İran'ın karşılıklı hamleleri nedeniyle Orta Doğu'da gerilim yükselirken kurulması beklenen diplomasi masası pürüzlere takıldı.

ABD basını iki ülke arasında cuma günü gerçekleştirilmesi beklenen müzakerelere ilişkin önemli bir iddia ortaya attı.

İRAN'IN YER VE FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNE RET

Axios'un haberine göre ABD, İran''ın Cuma günü planlanan görüşmelerin yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti.

Kararın ardından iki ülke arasındaki müzakere süreci çıkmaza girdi.

"TAMAM O ZAMAN HİÇBİR ŞEY DEDİLER"

Axios'a konuşan ABD'li yetkili, şunları söyledi:

Onlara ya bu ya da hiçbir şey dedik, onlar da "Tamam o zaman hiçbir şey" dediler.



Hızlı bir şekilde gerçek bir anlaşmaya varmak istiyoruz, aksi takdirde insanlar diğer seçeneklere yönelecekler.