ABD ve İran doğruladı: Görüşmeler cuma günü Umman'da yapılacak

İran ile ABD'nin karşılıklı hamleleri, Orta Doğu'da gerilimi tırmandırdı.

ABD ordusu bölgeye yığınak yapmaya devam ederken askeri müdahalede bulunulup bulunulmayacağı merak konusu olmaya devam ederken, ABD-İran masası yeniden kuruluyor..

"Masa dağıldı" iddiaları sonrası müzakereler için tarih ve yer netleşti.

İRAN: MÜZAKERELER MASKAT'TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında müzakere masasının Umman'da yapılacağını söyledi.

Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

ABD ile nükleer müzakereler, cuma günü saat 10.00 sularında Maskat’ta gerçekleştirilecek. Gerekli tüm düzenlemeleri sağladıkları için Ummanlı kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

BEYAZ SARAY YETKİLİSİ DOĞRULADI

İran'ın ardından ABD'den de bir açıklama geldi.

Beyaz Saray yetkilisi, İran ile görüşmelerin Cuma günü Umman'ın Maskat kentinde yapılacağını doğruladı.

Öte yandan İran'dan müzakere masası için yapılan açıklamanın ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamaney'i tehdit etmesinin ardından olması dikkat çekti.

ABD ADINA WİTKOFF YER ALACAK

ABD heyetine ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un baş müzakereci olarak katılacağı belirtildi.

Ayrıca Trump’ın damadı Jared Kushner’ın da bu tur görüşmelere katılabileceği ihtimali gündemde..