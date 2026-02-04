Zelensky: Yakın gelecekte savaş esirlerinin takasını bekliyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, sosyal medya hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde devam eden müzakereleri değerlendirdi.

"SAVAŞ ESİRLERİNİN TAKASINI BEKLİYORUZ"

ABD ile Ukrayna ve Rusya arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki üçlü müzakerelerin yeni turunun bugün yapıldığını anımsatan Zelensky, "Görüşmeler yarın devam edecek." ifadesini kullandı.

Ukrayna müzakere heyetinden görüşmelerle ilgili bilgi aldığını aktaran Zelensky, "Ayrıca önemli bir adım daha atılacak. Yakın gelecekte savaş esirlerinin takasını bekliyoruz. Esirleri evlerine geri getirmemiz gerekiyor." dedi.

"SALDIRGANA HİÇBİR ÖDÜL VERİLMEMELİ"

Zelensky, Ukrayna'nın savaşın gerçekten sona ermesini istediğini vurgulayarak, "Buna hazır olması gereken Rusya'dır." diye konuştu.

Ukrayna müttefiklerinin, savaşın bitirilmesi için Rusya'ya baskı kurması gerektiğini savunan Zelensky, "Saldırgana hiçbir ödül verilmemeli. Eğer saldırgana herhangi bir ödül verilirse, Rusya sonunda her türlü anlaşmayı bozacak." yorumunu yaptı.