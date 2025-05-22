ABD basını: Trump Avrupalı liderlere Putin savaşı bitirmeye hazır değil dedi

AA

Rusya ve Ukrayna arasında süregelen savaşta 3 yılı aşkın süredir ateşkes sağlanamıyor.

Bu süreçte Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede barış müzakereleri yapıldı ancak sonuç alınamadı.

Barış müzakerelerinden sonuç alınamaması üzere ABD Başkanı Donald Trump devreye girmiş ve ülkeler arasında köprü kurmaya çalışmıştı.

Süreç üzerindeki belirsizlik devam ederken, ABD Basını dikkat çekici bir iddia ortaya attı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Avrupalı liderlerle yaptığı telefon görüşmesinde, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nı kazanma yolunda olduğunu düşündüğü için savaşı bitirmeye hazır olmadığını" söylediği öne sürüldü.

TRUMP HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin görüşme hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın bazı Avrupa ülkelerinin liderleriyle 18-19 Mayıs'ta yaptığı telefon görüşmelerinde Trump'ın 18 Mayıs'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştüğü belirtildi.

Haberde, Trump'ın 19 Mayıs'ta düzenlenen telefon konuşmasında ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüştüğü ifade edildi.

"PUTİN SAVAŞI BİTİRMEK İSTEMİYOR"

ABD Başkanı'nın Putin ile 19 Mayıs'ta yaptığı görüşmeye ilişkin "Rusya ile Ukrayna'nın derhal ateşkes müzakerelerine başlayacağına" ilişkin değerlendirmesinin ardından, aynı gün içinde görüştüğü Avrupalı liderlere ise "Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nı kazanma yolunda olduğunu düşündüğü için savaşı bitirmeye hazır olmadığını" söylediği ileri sürüldü.

ÖNCEKİ AÇIKLAMALARIYLA TERS DÜŞTÜ

Trump'ın bu ifadesinin, daha önce Moskova'nın "barış yanlısı" olduğuna dair açıklamalarıyla ters düştüğüne dikkat çekildi.

Görüşmeye dair bilgisi olan kaynaklara göre, 18 Mayıs'ta görüştüğü liderlere Rusya'nın ateşkes üzerinde mutabık olmaması durumunda Trump'ın, Moskova'ya yaptırım uygulayabileceğini söylediği iddia edildi.

TRUMP VE PUTİN'İN GÖRÜŞMESİ

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iki saatlik görüşmemi yeni tamamladım. Çok iyi geçtiğine inanıyorum. Rusya ve Ukrayna derhal ateşkes ve daha da önemlisi savaşa son vermek için müzakerelere başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

"Konuşmanın tonu ve ruhu mükemmeldi. Öyle olmasaydı, bunu daha sonra değil, şimdi söylerdim." şeklinde değerlendirmelerde bulunan Trump, Rusya’nın, bu felaket "kan gölü" sona erdiğinde ABD ile büyük ölçekli ticaret yapmak istediğini ve kendisinin de buna katıldığını belirtmişti.