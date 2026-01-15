Avustralya'da 16 yaşın altına sosyal medya yasağı: 4 milyon 700 bin hesap kapatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın konuştuğu kararda son durum...

Avustralya'nın 16 yaş altına bu platformları yasaklayarak çocuklar için dünyanın en sıkı sosyal medya kurallarını hayata geçirmesinin üzerinden bir ay geçti.

Yasaklanan platformlar arasında Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit ve yayın platformları Kick ve Twitch yer alıyordu.

Avustralya’nın internet güvenliğinden sorumlu eSafety, 10 Aralık 2025’te uygulanmaya başlanan yasağa ilişkin verileri açıkladı.

4 MİLYON 700 BİN HESAP KAPATILDI

Buna göre yasağın hayata geçirilmesiyle sosyal medyada 4,7 milyon hesap devre dışı bırakıldı.

Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells de 4,7 milyon hesabın kapanmasını ‘büyük başarı’ diye niteledi.

İLK ETAPTA 500 BİN HESAP DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞTI

ABD’li teknoloji şirketi Meta, yasa kapsamında 12 Ocak’ta ülkede yaklaşık 550 bin hesabın devredışı bırakıldığını açıklamıştı.

Avustralya yönetimi, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılmaması halinde sosyal medya şirketlerinin 49,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 1,4 milyar lira) ceza ödeyeceğini duyurmuştu.

CEZASI NE KADAR

Kurallar, ebeveynleri ya da çocukları sorumlu tutmak yerine, 16 yaş altı kullanıcıların sosyal medyayı kullanmasına izin veren ciddi veya tekrarlanan ihlallerde platformların 49 milyon 500 bin Avustralya doları kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor.