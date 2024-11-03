ABD Başkan Adayı Harris’in seçim mitingi, İsrail protestosu nedeniyle kesintiye uğradı

İHA

ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerine sayılı günler kala, Demokrat Partili ABD Başkan Adayı Kamala Harris Kuzey Karolina eyaletinin Charlotte şehrinde seçim mitingi düzenledi.

"İSRAİL'İ SİLAHLANDIRMAYI BIRAK"

Harris’in başkan seçilmesi halinde uygulayacağı ekonomi ve sosyal güvenlik politikalarını anlatmaya ağırlık verdiği mitinge, İsrail protestosu damga vurdu.

Yaklaşık 10 kişilik Filistin yanlısı grubun Harris'e "İsrail'i silahlandırmayı bırak" çağrısı yapması üzerine, Harris destekçileri protestocuları tezahüratlarla bastırmaya çalıştı.

"HEPİMİZ ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞIN SONA ERMESİNİ İSTİYORUZ"

“Her şeyin yolunda olduğunu” söyleyen Harris ise, "Burada olmamızın nedenlerinden biri de demokrasi ve insanların fikirlerini söyleme hakkı için mücadele ediyor olmamız. Ama şu anda ben konuşuyorum" ifadelerini kullandı.

Harris, protestoculara yanıt olarak “Hepimiz Orta Doğu'daki savaşın sona ermesini ve rehinelerin evlerine dönmesini istiyoruz. Başkan olduğumda bunu sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.