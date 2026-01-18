İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 3 bin 300'ü aştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar birçok kente yayılmıştı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'nın haberine göre İran'ın birçok noktasındaki olaylar sonucunda 24 bin 266 kişi gözaltına alındı.

ÖLÜ SAYISI 3 BİN 300'Ü AŞTI

Gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 308 kişi yaşamını yitirdi.

İranlı yetkililer gösterilerde çıkan olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmazken terör örgütlerine mensup olduğu öne sürülen veya olayları provoke eden 3 bin kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise yaptığı açıklamada 'İsrail ve ABD ile bağlantılı olanların büyük hasara yol açtığını ve binlerce insanı öldürdüğünü' söylemişti.



