ABD Başkan adayları Donald Trump ve Kamala Harris'in birbirinden farklı geçmişleri

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ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi.

Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, son kozlarını paylaşıyor.

Birbirinden farklı vaatler ve perspektifler ile Beyaz Saray koltuğuna oturmak için yarışan adayların çocukluk fotoğrafları paylaşıldı.

Adayların çocukluk fotoğrafları ve az bilinen görselleriyle hazırlanan haber, Trump ve Harris'in birbirinden farklı geçmişlerine ışık tutuyor.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

BBC tarafından paylaşılan haberde, Kamala Harris ve Donald Trump'ın üç yaşındaki fotoğraflarına yer verildi.

Demokrat Başkan Adayı Harris erken çocukluk yıllarını Oakland, Kaliforniya'da geçirirken, Cumhuriyetçi Adayı Trump ise New York'un Queens bölgesinde büyüdü.

BİRİ AİLESİYLE, BİRİ AKADEMİDE BÜYÜDÜ

Harris ve kız kardeşi Maya, boşanmış bir ailenin çocukları olsa da daha çok kanser araştırmacısı ve sosyal aktivist olan Hint annesi Shyamala Gopalan Harris tarafından büyütüldüler.

Trump'ın babası Fred Trump'ın ailesi, Almanya göçmeniydi ve annesi Mary Anne MacLeod Trump İskoçya'da doğmuştu.

Oğullarını 13 yaşındayken New York Askeri Akademisi'ne kaydettiler.

EĞİTİM HAYATLARI

Kamala Harris, beş yıl boyunca Kanada'nın Montreal kentindeki bir lisede eğitim gördü.

Harris burada lise öğrenimini tamamlarken annesi ise McGill Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Lise eğitimini tamamlayan Harris, daha sonra Washington'da siyahiler arasında popüler olan Howard Üniversitesi'ne kaydoldu.

Trump ise 1959 yılında beş yıl boyunca askeri eğitimin veren bir akademide eğitim gördü.

Liderlik becerilerinin burada şekillendiğini söyleyen Trump, dört kez akademik gerekçeler ve bir kez de sağlık sorunlarına bağlı teciller nedeniyle Vietnam Savaşı'na katılmadı.

BİRBİRİNDEN FARKLI HAYATLAR

Küçük yaşlardan itibaren annesi Harris'e insan hakları hareketlerinin önemini öğretti ve 2004'te Washington'daki yıllık Martin Luther King Jr Özgürlük Yürüyüşü'ne katıldı.

University of Pennsylvania Wharton School'dan mezun olduktan sonra Trump, babasından aile işini devralacak gözde isim oldu.

SİYASİ HAYATA DAİR İLK ADIMLAR

Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Harris, bölge savcısı ofisinde eleman olarak başladığı siyasi kariyerinde, 2003 yılında San Francisco Başsavcısı olarak göreve gelmesiyle yükseldi.

Harris, eyalet başsavcılığı görevine yükseldiği Kaliforniya'ya geri döndü ve 2016'da ABD Senatosu'na girdi.

Kongre'ye girdiği sene, Hillary Clinton'ı yenerek dünyayı şaşkınlığa uğratan Trump da ilk kez Beyaz Saray'a adım atıyordu.

Üç yıl sonra Harris, Demokratlar için vasat olarak adlandırılan bir başkanlık kampanyası yürüttü, ancak Demokrat Parti yarışının galibi Joe Biden tarafından başkan yardımcısı adayı olarak seçildi. Birlikte Trump ve Mike Pence'i yendiler.

BIDEN - HARRIS İTTİFAKINA VURULAN DARBELER

Trump'ın başkanlığından sonra seçim yarışında galip gelen Biden-Harris dönemine; Covid-19 kapanmaları, maske zorunluluğu ve Minneapolis'te George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından gelen toplumsal huzursuzluklar damga vurdu.

Harris, başkan yardımcısı olarak zaman zaman fark yaratmakta zorlansa da, 2022'de ABD Yüksek Mahkemesi'nin anayasal kürtaj hakkını sona erdirmesiyle sesini buldu.

ADAYLARIN SİYASİ KARARLARI

Başkan Biden, onun Beyaz Saray'da kürtaj yanlısı hareketin başını çekmesinden mutluluk duyuyordu.

Yüksek Mahkeme'yi daha muhafazakar hale getiren ve kürtaj kararının önünü açan kişi Trump'tı.

Görevi sırasında ABD'yi Paris iklim anlaşmasından çıkardı ve göçü azaltmak için adımlar attı.

İLK ZİYARETLERİ

Harris başkan yardımcısı olarak ilk uluslararası ziyaretini, kendisine verilen Latin Amerikalı göçmenlerin Meksika ile Amerika'nın güney sınırına ulaşma sayısını azaltma sorumluluğunun bir parçası olarak 2021'de Guatemala'ya gerçekleştirdi.

Görev süresi boyunca egemen olan dış politika konuları arasında Ukrayna ve Gazze'deki savaşlar ve Afganistan'dan ABD birliklerinin çekilmesi yer alıyor.

Trump'ın başkan olarak ilk yurt dışı ziyareti, 2017'de Suudi Arabistan'a oldu.

Trump, ülkesini dış çatışmalardan uzaklaştırmayı ve Amerikan endüstrisini desteklemeyi içeren yalnızcı politikaları savunuyor.

AİLE YAŞANTILARI

Harris, kendisi gibi hukukçu olan Doug Emhoff ile evli.

Emhoff, Harris adına düzenli olarak kampanya yürütüyor.

Harris, Emhoff Emhoff'un ilk evliliğinden olan çocukları Cole ve Ella'ya da üvey annelik yapıyor.

Donald Trump'ın ailesinin çeşitli üyeleri onun siyasi kariyerinde rol oynamış olsa da eski First Lady Melania, Trump'ın 2024 kampanyasında çok görünür değildi.

Trump'ın ilk eşi Ivana'dan üç çocuğu var: Donald Jr , Ivanka ve Eric.

İkinci eşi Marla Maples'tan Tiffany adında bir kızı oldu.

Üçüncü eşi Melania ile 2005'te evlendi ve ondan Barron adında bir oğlu var.

2024 SEÇİMLERİ

Harris, 2024 başkanlık seçimlerinde yardımcılığını yaptığı ABD Başkanı Joe Biden'ın çekilmesiyle onun yerini aldı.

Harris, büyük bir partinin başkanlık biletini yöneten ilk siyahi ve Asyalı-Amerikalı kadın olarak tarihe geçti.

Seçimin en tartışmalı adayı olarak adlandırılan Donald Trump ise, partisinden üçüncü başkanlık adaylığını kazanma gibi nadir bir ayrıcalığa sahip oldu.

Seçim anketlerinde neredeyse başa baş giden bu iki adayın birbirinden farklı hayatları, ele aldıkları farklı perspektiflerin bir kanıtı niteliğinde rol oynuyor.