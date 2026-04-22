AB’den Türkiye açıklamasında geri adım: Etkisini göz ardı etmiyoruz

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Avrupa’nın geleceğini “Rus, Türk veya Çin etkisinden uzak tutma” hedefiyle ilişkilendirmesi Brüksel’de tartışmalara neden oldu.

Açıklama, AB kurumları içinde ve diplomatik çevrelerde yoğun tepki ve değerlendirmelere yol açtı.

AB'DEN GERİ ADIM: TÜRKİYE'NİN ETKİSİNİ GÖZ ARDI ETMİYORUZ

Yükselen tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kalan AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, Von der Leyen'in sözlerini "yumuşatmaya" çalıştı.

Pinho, Başkan'ın Türkiye’ye yönelik ifadelerinin bağlamından koparıldığını ima ederek şu savunmayı yaptı:

"Aslında Başkan katıldığı etkinlikte Türkiye’ye atıfta bulundu. Burada söylenen şudur: Türkiye, aday ülke olarak bulunduğu bölgede ek bir sorumluluğa sahiptir ve bu bölgedeki etkisini göz ardı etmiyoruz."

"TÜRKİYE AB DEĞERLERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETMELİ"

Pinho, von der Leyen'in Türkiye'ye yönelik atfının aslında Batı Balkanlar bağlamında yapıldığını iddia etti.

Türkiye’nin bölgedeki gücünü kabul eden ancak bu gücü Brüksel'in sınırları içinde tutmaya çalışan Pinho, "Türkiye’nin AB değerleri doğrultusunda hareket etmesi beklenmektedir. Başkan'ın atfının bağlamı buydu" değerlendirmesinde bulunarak skandal ifadeleri toparlamaya çalıştı.

VON DER LEYEN NE DEMİŞTİ?

Die Zeit gazetesinin 80. yıl etkinliğinde konuşan Ursula von der Leyen, AB'nin genişlemesini savunurken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz."

"TÜRKİYE, BÖLGEDE EKONOMİK VE SİYASİ AÇIDAN TARTIŞMASIZ ÖNEMLİ BİR ORTAKTIR"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Avrupa'nın Rus, Türk veya Çin etkisine bırakılmaması gerektiğine ilişkin ifadelerinin ardından AB Komisyonu Sözcülüğü de Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki ve AB aday ülkesi olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, bölgede ekonomik ve siyasi açıdan tartışmasız önemli bir ortaktır." izahatında bulundu.

Von der Leyen'in sözlerinin ardından AB Komisyonu Sözcülüğü, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Sözcülük, "Türkiye’nin anılması, özellikle Batı Balkanlar’daki jeopolitik ağırlığı, büyüklüğü ve hedeflerinin bir yansımasıdır. Herhangi bir ülkeyle kıyaslama amacı taşımamaktadır." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye, bölgede ekonomik ve siyasi açıdan tartışmasız önemli bir ortaktır." vurgusunu yapan Sözcülük, bu durumun bağlantısallık gündemi gibi stratejik alanlarda, Türkiye’nin bölgedeki kilit dayanak noktalarından biri olduğu Trans-Hazar Orta Koridor kapsamında ve göç yönetimi alanında uzun süredir devam eden ortaklığıyla da kendini gösterdiğini ifade etti.

Sözcülük, "Türkiye, ayrıca önemli bir NATO müttefiki ve AB aday ülkesidir. Bu yönüyle de kilit bir muhatap konumundadır." açıklamasında bulundu.