ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten adaylık sinyali: Hizmet etmeye hazırım Harris, Biden'ın yerine Demokratların başkan adayı olabileceğini söyledi. Liderlik kapasitesinin olduğunu iddia eden Harris, hizmet etmeyle ilgili hiçbir soru işaretinin olmadığını anlattı.

AA

81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın yaşı ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Biden'ın son günlerde peş peşe imza attığı gaflar ve ardından "Hafızam iyidir." demesi, soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Amerikalı seçmenin önemli bir bölümü Biden'ın adaylığına karşı çıkarken Başkan Yardımcısı Kamala Harris, "Ben buradayım" mesajı verdi.

Harris, konuya ilişkin Wall Street Journal'a verdiği röportajda açıklamalarda bulundu.

"Hizmet etmeye hazırım"

Muhabir, Harris'a, Biden hakkında yaş tartışmaları olduğunu anımsatarak, kendisinin seçmeni ikna etmesi gerekip gerekmediğini sordu.

Harris ise "Hizmet etmeye hazırım. Bununla ilgili hiçbir soru işareti yok." ifadesini kullandı.

"Liderlik kapasitem görülüyor"

Başkan Yardımcısı Harris, kendisindeki liderlik kapasitesinin diğer insanlar tarafından da görüldüğünü kaydetti.

Biden ile ilgili yaş tartışması

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Hur, Başkan Joe Biden'ın evinden çıkan gizli belgeleri "bilerek" elinde tuttuğunu, ancak hem soruşturmadaki iş birliği hem de belgelerle ilgili detayları hatırlayamayacak kadar "hafızasının zayıf" olması nedeniyle Biden'a yönelik suçlamada bulunmayacağını açıklamıştı.

"Kendisini iyi niyetli, hafızası yaşlı bir adam olarak sunacak"

Hur, raporunda, "Bir duruşmada Bay Biden muhtemelen kendisini jüriye karşı sempatik, iyi niyetli ve hafızası zayıf yaşlı bir adam olarak sunacaktır, aynen bizimle görüşmesinde olduğu gibi." cümlesine yer vermişti.

Ocak 2023'te yapılan iki farklı açıklamada, hem Biden'ın Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde hem de daha sonra evinin bir bölümünde Biden’in Senato'da ve başkan yardımcılığı yaptığı dönemlere ait gizli belgeler bulunduğu bildirilmişti.

"Hafızam iyi durumda"

Biden ise Hur'un raporuna, "Bana hafızası iyi değil demiş, hafızam iyi durumda. Oğlumun ölüm yılını hatırlamadığım belirtilmiş, buna nasıl cüret ederler, kim bunu unutabilir?" ifadeleriyle tepki verdiği basın toplantısında, Gazze ile ilgili bir soruya yanıt verirken, "Meksika Devlet Başkanı Sisi ile görüştüm." demesi Amerikan kamuoyunda ve medyasında gündem olmuştu.

"Başkanlığa uygun değil"

Özellikle Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Biden'ın bu cümlesinin yer aldığı video kesitini sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Biden başkanlığa uygun değil." yorumlarını yapmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)