JD Vance sağcılar arasında Yahudi düşmanlığının arttığını inkar etti

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım ve etnik temizlik politikası bütün dünyada antipati toplarken Amerikan halkı da eksik kalmadı.

Özellikle Tucker Carlson, Candace Owens gibi önde gelen Cumhuriyetçi yorumcuların İsrail'e karşı sert eleştirileriyle birlikte, Amerikan sağında yeni bir milliyetçi akım yükseldiği ve Cumhuriyetçi seçmende Yahudi düşmanı fikirlerin arttığı dünya basınında ilgi ve endişeyle ele alınıyor.

Birçok Cumhuriyetçi Parti üyesi, bu konudaki korkularını dile getirirken ve İsrail karşıtı yorumcuları ırkçılıkla suçlarken ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, kendisinin böyle bir sorun görmediğini belirtti.

"PATLAYAN BİR YAHUDİ DÜŞMANLIĞI GÖRMÜYORUM"

NBC'nin özel haberinde konuşan Vance, "Birini cilt rengi veya seçemediği herhangi bir özelliği ile yargılamak bence, Amerikanlığa ve Hristiyanlığa sığan bir şey değildir ve böyle şeyler yaşandığında göz ardı edilmemelidir. Ama ben genç muhafazakarlara baktığımda, patlayan bir Yahudi düşmanlığı görmüyorum." ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyetçi Parti'nin 10-15 sene öncesine göre daha Yahudi karşıtı bir pozisyon aldığına kesinlikle inanmıyorum. Tabii ki her insan grubunda her zaman bazı kötü örnekler vardır." diyen Vance, bu iddiaların partiyi karalamaktan başka bir şey olmadığını söyledi.

SAĞCILAR İSRAİL LOBİSİNİ SORGULUYOR

Suikasta uğrayan yorumcu Charlie Kirk'in kurduğu TPUSA organizasyonunda, suikastın ardından yaptığı bir konuşmasında Başkan Yardımcısı Vance, genç cumhuriyetçilerden birbiri ardına İsrail ve İsrail lobisi hakkında sorulara tutulmuştu.

Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, soru soran gençleri işaret ederek Yahudi düşmanlığının sağdaki artışını dile getiren ilk politikacılardan olmuştu. Cruz, kendisini bir röportajda 'küçük düşüren' ve yakın zamanda Müslümanlara karşı nefreti körüklemek için bir operasyon yürütüldüğü sözleriyle gündeme gelen gazeteci ve yorumcu Tucker Carlson'ı da ırkçılık ile suçlamıştı.

ANTİ-SİYONİST POLİTİKACILAR MARJİNALİZE EDİLİYOR

Bunlar yaşanırken Cumhuriyetçi elit arasında marjinalize edilen Thomas Massie ve Marjorie Taylor Greene gibi bazı politikacılar da İsrail'e ve İsrail lobisine karşı yaptıkları çıkışlar ile dikkat çekiyor.