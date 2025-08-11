ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor.

Taraflar arasındaki görüşmelerde henüz bir ilerleme kaydedilemezken savaşın sürekli uzaması Ukrayna'nın en büyük destekçilerinden olan ABD'yi rahatsız ediyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News'te katıldığı programda Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

"SAVAŞI FONLAMAKTAN BIKTIK"

Savaşı bir an önce bitirmek istediklerini söyleyen Vance, "Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık.

Buna artık barışçıl bir çözüm getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'NIN DAHA BÜYÜK ADIMLAR ATMASI LAZIM"

ABD halkının da vergilerinin bu savaşa gitmesinden bıktığını ve Avrupa ülkelerinin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Vance, İngiltere'ye gerçekleştirdiği ziyarette de bu konuyu gündeme getirdiklerini anlattı.

Vance, "Avrupalılara söylediğimiz şey basitti: Her şeyden önce bu savaş sizin ensenizde, sizin arka kapınızda. Sizin bir adım öne çıkıp daha büyük adımlar atmanız lazım. Bu çatışmayı bu kadar önemsiyorsanız bu savaşı daha doğrudan fonlamaya istekli olmalısınız." dedi.

PUTİN-TRUMP GÖRÜŞMESİ 15 AĞUSTOS'TA

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin tarihini ve yerini açıkladı.

Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini belirten Trump, konuyla ilgili ayrıntılı bilgilerin daha sonra verileceğini ifade etti.