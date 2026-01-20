Suriye ordusu Fırat'ın doğusunda: Hedefte Haseke var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusunun, Fırat Nehri’nin batısında terör örgütü YPG/SDG’nin kontrolündeki bölgelere yönelik başlattığı askeri operasyon, ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasıyla sona erdi.

Süreç, Halep’te sivil yerleşimlere yönelik saldırılarla başladı, Fırat’ın doğusuna uzanan geniş çaplı bir askeri ve siyasi tabloya dönüştü.

Terör örgütünün propagandalarına göre yüzbinlerce eğitimli askeri birliği olduğu iddiaları ise, örgütün işgal altında tuttuğu toprakların yüzde 70'ini 4 günde kaybetmesiyle son buldu.

HALEP'TEKİ SALDIRILAR FİTİLİ ATEŞLEDİ

“Yeni Suriye” sürecine giden yolun zeminini, terör örgütü YPG/SDG’nin Halep’teki sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılar hazırladı. Kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırılar ve bölgeye yapılan yığınaklar üzerine Suriye ordusu, 8 Ocak’ta harekete geçti.

Yaklaşık iki gün süren operasyonun ardından Halep’in Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde kontrol sağlandı.

FIRAT'IN BATISI ÇOK HIZLI SÜPÜRÜLDÜ

Saldırıların devam etmesi üzerine Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Fırat Nehri’nin batısında yer alan Deyr Hafir ve Meskene’yi askeri alan ilan etti. 16 Ocak’ta yerel saatle 22.00 sularında ise YPG/SDG’nin kontrolündeki bölgelere yönelik geniş çaplı operasyon resmen başlatıldı.

Operasyonun başlamasından 24 saat geçmeden, 17 Ocak’ta Deyr Hafir ve Meskene terör örgütünden geri alındı.

RAKKA'YA DOĞRU GENİŞLEME

Suriye ordusu, bu bölgelerin ardından operasyonu stratejik öneme sahip Tabka kentine doğru genişletti. 18 Ocak sabahı itibarıyla Tabka’da kontrol tamamen Suriye ordusuna geçti.

Aynı süreçte ordu, Fırat Nehri’nin doğusunda yer alan ve YPG/SDG’nin işgalindeki Rakka kent merkezine sıfır noktada yeni bir askeri bölge ilan etti. Suriye birlikleri, 17 Ocak akşamı Rakka kent merkezinin girişine yaklaşık 5 kilometre mesafeye kadar ilerledi.

AŞİRETLER DE DESTEK VERDİ

Operasyonun seyri, Deyrizor ve Rakka’daki aşiretlerin ve yerel halkın desteğiyle hız kazandı. 18 Ocak’ta Deyrizor ilinin tamamı terör örgütünden temizlendi. Aynı gün, Suriye’nin en büyük enerji merkezleri arasında yer alan Ömer Petrol Sahası ile Kuniko Doğal Gaz Sahası da örgütün elinden alındı.

Rakka’da da aşiretler ve yerel halk ayaklanarak kent merkezinin büyük bölümünde kontrolü sağladı.

ORDU FIRAT'IN DOĞUSUNA GEÇTİ

Aşiretlerin kontrolü sağlamasının ardından Suriye ordusu da 18 Ocak’ta Fırat Nehri’nin doğusuna geçti. Ordu birlikleri akşam saatlerinde Rakka kent merkezine girdi. Aynı gün, Türkiye sınırındaki Tel Abyad bölgesinden Rakka kırsalı ve Haseke yönüne iki ayrı cephe açıldı.

Bu gelişmelerle birlikte, uzun süredir YPG/SDG’nin kontrolünde bulunan Deyrizor, Rakka, Tabka ve Deyr Hafir başta olmak üzere birçok bölgede kontrol Suriye yönetimine geçti.

ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Yaklaşık 44 saat süren operasyon, Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında imzalanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’yla sona erdi. Şam yönetimi, 18 Ocak saat 18.00’de yaptığı yazılı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın anlaşmayı imzaladığını duyurdu.

ŞARA-ABDİ GÖRÜŞMESİ

Ancak entegrasyon anlaşmasının üzerinden 24 saat geçmeden yeni bir kriz iddiası gündeme geldi. Terör örgütünün elebaşlarından Mazlum Abdi’nin, Şam’da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmeden anlaşmaya varmadan ayrıldığı öne sürüldü.

Kandil kanadından gelen çatışma ve direniş çağrılarının ardından Suriye ordusu Haseke’ye gece boyunca yoğun askeri sevkiyat gerçekleştirdi. 20 Ocak’ta ise Mazlum Abdi’ye, kentin kontrolünü devretmesi için dört gün süre tanındığına dair resmi açıklama yapıldı.

Ateşkes ve entegrasyon anlaşması 20 Ocak saat 20.00 itibarıyla yürürlüğe girerken, Suriye ordusunun Haseke çevresindeki askeri bekleyişi sürüyor.