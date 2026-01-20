SON DAKİKA! Donald Trump'tan Suriye açıklaması

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasıyla başlayan yeni dönemde değişimler sürüyor.

Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, birleşik ve bütün bir Suriye için harekete geçti.

Bu kapsamda PKK/YPG'nin Suriye kolu SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'nı kabul etmemesiyle başlayan operasyonlar başarıya ulaşıyor.

Son olarak Şam yönetiminin SDG ile Haseke konusunda anlaşmaya varmasıyla terör örgütü bölgede elde kazanımlarının çoğunu kaybetti.

Yapılan anlaşma sonrası ülkede 4 gün ateşkes ilan edilirken, ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk yorum geldi.

"ŞAM YÖNETİMİ SDG'NİN SERBEST BIRAKTIĞI KAÇAN MAHKUMLARI YAKALADI"

Trump, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

"Suriye hükümeti, YPG/SDG'nin serbest bıraktığı kaçan tüm mahkumları yakaladı" ifadeleri kullanan Trump, şunları söyledi:

Suriye'de iyi iş çıkardık. Hapishaneden firar oldu. Avrupalı ​​mahkumlar kaçıyordu ve ben bunu engelledim. Bu dün oldu.



Suriye hükümeti ve Suriye'nin yeni lideriyle iş birliği yaparak tüm mahkumları yakaladılar, tekrar hapse attılar ve bunlar dünyanın en kötü teröristleriydi, hepsi Avrupa'dandı.