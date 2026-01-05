ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in evine silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ohio'da sıcak saatler...

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Ohio eyaletinin Cincinnati kentindeki evine saldırı düzenlendi.

ABD Gizli Servisi’ne bağlı ekipler, saldırının ardından Vance’in East Walnut Hills semtindeki evine sevk edildi.

AİLESİ EVDE DEĞİLDİ

Yetkililer, olay sırasında JD Vance’in ya da ailesinin evde bulunmadığını açıkladı.

Vance’in saldırı anında nerede olduğu netlik kazanmazken, cuma günü Florida’da olduğu biliniyordu.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik güçlerinin olay yerine intikal etmesinin ardından 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişinin Vance ailesini hedef alıp almadığı soruşturuluyor.

CAMDA KIRIK İZLERİ

Olay yerinde çok sayıda polis ve gizli servis görevlisinin bulunduğu, evin bazı pencerelerinin kırıldığı görüldü.

Saldırı, Vance’in evinin bulunduğu bölgede yılbaşı öncesinden itibaren uygulanan sıkı güvenlik önlemlerinin hemen ardından yaşandı.