ABD Başkan Yardımcısı Vance: Rusya'nın uyanıp gerçekleri kabul etmesi gerek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcısı JD Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze'de barış planı ve TikTok anlaşmasına ilişkin Fox News'e açıklamalarda bulundu.

Artan can kayıplarına dikkati çeken Vance, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüşmeyi reddettiğini söyledi.

"RUSLARIN UYANIP GERÇEKLERİ KABUL ETMESİ GEREKİYOR"

Vance, Rusya'nın sahada kayda değer bir kazanım elde edemediğini belirterek, "Biz barış için aktif şekilde çalışıyoruz ancak Rusların uyanıp gerçekleri kabul etmesi gerekiyor." dedi.

"GAZZE İÇİN KARMAŞIK BİR MÜZAKARE SÜRECİ YÜRÜTÜLÜYOR"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili görüşmeler hakkında konuşan Vance, çok karmaşık bir müzakere sürecinin devam ettiğini ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konularında önemli ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Vance, Gazze ve Batı Şeria'nın kontrolünün bölge halkına ait olması gerektiğini dile getirdi.

"TİKTOK İLE İLGİLİ ANLAŞMADA AMERİKALI YATIRIMCILAR SÖZ SAHİBİ OLACAK"

Başkan Yardımcısı Vance, TikTok ile ilgili olarak da yeni anlaşmada Amerikalı yatırımcılar ve iş insanlarının şirket yönetiminde kontrol sahibi olacağını aktararak, Çin'in şirket üzerindeki etkisi sınırlı ve ulusal güvenlik açısından risklerin minimize edileceğini belirtti.

Vance, anlaşmanın uzun yıllar boyunca ABD tarafından denetleneceğini vurguladı.