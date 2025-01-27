ABD Başkan Yardımcısı Vance: Vatandaşlık uygulamaları değişmeli

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Amerikan CBS News kanalının "Face the Nation" programına konuk olan Vance, Trump'ın düzensiz göçmenlerin ülkeden gönderilmesini hedefleyen politikalarını ve gelen eleştirileri değerlendirdi.

Vance, Başkan Donald Trump'ın, göçmen ailelerin çocuklarının doğum yoluyla vatandaşlık almasını sonlandıracak kararının arkasında olduğunu belirtti.

Vance açıklamasında, "Ülkenin göçmenler tarafından kurulmuş olması, 240 yıl sonra dünyanın en aptalca göçmen politikasına sahip olmamız gerektiği anlamına gelmiyor." dedi.

"EĞER ÜLKEDE YASA DIŞI BİR YABANCIYSANIZ..."

Vance, bir federal hakimin, Trump yönetiminin, göçmen ailelerin ABD topraklarında doğmuş çocuklarına vatandaşlık verilmesi uygulamasını sonlandıran kararnameyi geçici olarak durdurma kararına kesinlikle katılmadığının altını çizerek, "Eğer ülkede yasa dışı bir yabancıysanız ve buraya geçici olarak geldiyseniz, çocuğunuz Amerikan topraklarında doğdu diye ABD vatandaşı olamaz." dedi.

Trump'ın ülkedeki mevcut göçmenlik ve vatandaşlık politikalarını değiştirmeye yönelik adımlarını desteklediğini belirten Vance, özellikle 19. yüzyılda ABD Anayasası'nın 14. ek maddesiyle güvence altına alınan doğumla vatandaşlık hakkını sonlandıracak kararnamenin arkasında olduğunu söyledi.

ANAYASANIN İLGİLİ MADDESİ

Anayasa'nın ilgili maddesi, "ABD'de doğan ya da ABD vatandaşlığına geçen ve ABD'nin yargı yetkisine tabi olan herkes ABD'nin ve ikamet ettikleri eyaletin vatandaşıdır" ifadesiyle, ülke sınırlarında doğan herkese vatandaşlık hakkı tanıyor.

TRUMP'IN GÖÇMENLERE YÖNELİK POLİTİKALARI

Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından, ABD'de doğan göçmen çocuklarına otomatik vatandaşlık sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını ve bu hakkı tanıyan Anayasa'nın 14. ek maddesinin yeniden yorumlanması gerektiğini belirtmişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

Ayrıca Başkan Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı da almıştı.

Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ve Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvveti (USMS) gibi birden fazla federal ajansa geniş yetkiler vermişti.